70 € de remise sur l’un des meilleurs PC Gamer du moment

Une multitude d'exemples sont disponibles chez Rakuten, l'un des plus attrayants étant un PC portable de la marque Erazer. Rien que sa carte graphique, une RTX 2050, a retenu notre attention. Avant d'en dire plus sur les composants contenus dans cet ordinateur nomade, attardons-nous quelques instants sur l'offre du site marchand. Car si vous êtes à la recherche d'une bonne configuration gaming à moins de 500 €, vous êtes au bon endroit.

Un PC gamer portable à moins de 500 € et une remise de 70 €

Le PC mis au point par la marque Medion Erazer, le Crawler E30e affichait déjà un excellent rapport qualité-prix au cours des 30 derniers jours. Le prix est à 499,99 € actuellement.

Cdiscount renforce encore l'attrait de l'appareil en réduisant ce tarif affiché de 70 €. L'appareil est actuellement cédé à 429,99 €, un super prix pour une configuration comme celle-ci.

Le site ajoute ses avantages traditionnels. La livraison est gratuite, tout comme la reprise d'un ancien produit. L'enseigne disposant d'entrepôts partout en France, elle est en mesure d'assurer une livraison plus rapide. Si nécessaire, vous pouvez demander une arrivée accélérée pour quelques euros.

Vous pouvez également choisir de régler l'achat de votre futur ordinateur en plusieurs fois. Avec des mensualités de 124,75 €, l'appareil devient encore plus accessible. C'est une occasion très intéressante pour vous permettre de modifier votre configuration de jeu.

Un ordinateur avec une carte graphique RTX 2050, un must have pour commencer à jouer

Il serait dommage de se priver d'une telle configuration. La marque Erazer a doté cet appareil de très bons composants. Avec eux, l'appareil est capable de satisfaire les exigences de n'importe quel jeu actuel.

Parmi les caractéristiques techniques les plus importantes, il faut retenir :

Son processeur, un Intel Core i5 de 12e génération.

Les 8 Go de mémoire vive, suffisants pour faire tourner les jeux récents dans de bonnes conditions.

Et surtout, sa carte graphique. La RTX 2050 de NVIDIA.

Il comprend aussi des accessoires utiles pour accélérer le lancement de tous vos programmes. Le SSD de 512 Go en fait partie. Avec lui, vous pourrez stocker l'ensemble de vos jeux, mais aussi vos logiciels professionnels, etc.

Erazer a fait le choix d'un écran de 15,6". C'est une formule intéressante pour les jeux nomades. Elle vous permet d'emporter facilement votre ordinateur avec vous, où que vous alliez. Elle conserve cependant un bon confort visuel, vous laissant profiter pleinement de vos titres. Avec une résolution full HD (1 920 x 1 080 pixels), l'ordinateur vous assure un haut niveau de détails.

Des caractéristiques et fonctionnalités supplémentaires ont été ajoutées. L'écran, par exemple, dispose d'un traitement antireflet utile pour continuer à jouer en toutes circonstances. Les 8 Go de mémoire vive sont extensibles. S'ils ne suffisent pas à vos jeux, vous pourrez y ajouter de la RAM supplémentaire, en toute simplicité.

Le clavier du Crawler E30e est rétroéclairé, vous aidant à poursuivre vos parties tard le soir. L'appareil dispose finalement du Wi-Fi 6E avec une fonction Bluetooth intégrée. Il vous assure des téléchargements plus rapides, une latence plus faible et une meilleure connectivité partout chez vous.

Profitez de cette remise pour profiter d'une configuration de jeu renouvelée. Si nécessaire, Rakuten peut aussi vous proposer vos accessoires PC indispensables aux meilleurs prix. Une barrette de mémoire vive, une housse de transport, un SSD interne... Tout cela devient plus abordable avec l'aide du site marchand.