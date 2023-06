BforBank : 120 € offerts et 100% de vos frais de transfert remboursés

Les établissements bancaires ont l'habitude de proposer des offres de bienvenue, vous offrant une petite somme pour l'ouverture de votre compte. BforBank fait néanmoins très fort avec sa nouvelle opération.

Aux 120 € offerts pour l'ouverture d'un nouveau compte, l'enseigne ajoute la prise en charge totale de vos frais de transfert. C'est le moment ou jamais de découvrir les services de BforBank. Ils concernent tous les aspects de votre épargne.

120 € offerts : un bon plan à saisir avant le 4 juillet prochain

Le principe de cette opération est le suivant : pour l'ouverture d'un compte-titres, d'un PEA ou d'un PEA-PME présentant une valorisation d'au moins 1 000 € (hors titres non cotés), l'enseigne vous offrira 120 €. Le versement sera effectué sur votre nouveau compte au plus tard en octobre 2023.

La fermeture de votre compte auprès de votre ancienne banque pourrait entraîner des frais de transfert. BforBank vous les remboursera à 100%, dans la limite de 2 000 € par compte transféré. Pour profiter de ce remboursement, il vous suffira de transmettre un justificatif. Il sera effectué dans les 2 mois suivant l'ouverture de votre nouveau compte.

Vous n'aurez rien à faire : BforBank s'occupe de l'ensemble des formalités de transfert. En outre, vous profiterez d'un délai de rétractation de 14 jours en cas de changement d'avis. Attention cependant : l'offre n'est valable que jusqu'au 4 juillet 2023. C'est donc une occasion parfaite pour découvrir tout ce que BforBank peut faire pour vous et votre épargne.

Profiter des 120 € offerts

Tous les services BforBank à découvrir

Cette offre de bienvenue n'est pas le seul bon plan présenté par BforBank. En ce moment, elle garantit une rémunération annuelle brute de 3,5% pendant 3 mois et jusqu'à 100 000 €.

L'ouverture d'un compte bancaire s'accompagne d'autres avantages :

À partir de 3 paiements/trimestre, vous bénéficierez d'une carte Visa Premier gratuite.

Vos opérations en ligne seront toutes aussi gratuites.

BforBank ne réclame aucune condition de domiciliation.

L'enseigne peut aussi vous guider :

Pour vos livrets, avec un livret A ou un livret BforBank permettant d'économiser jusqu'à 4 millions d'euros.

Pour vos crédits à la consommation. Besoin de financer l'achat de votre auto ? Ou des travaux dans votre maison ? BforBank sera là pour vous assister dans tous vos projets personnels.

Pour vos opérations en bourse, votre banque ne demande aucun droit de garde, d'abonnement ou de frais de tenue de compte. BforBank met même à disposition des experts disponibles 6j/7.

L'enseigne est finalement réputée pour la qualité de son service client. BforBank garantit de vous mettre en relation avec un conseiller connaissant les détails de votre dossier et de vos projets. Cela vous assure une assistance réellement personnalisée.

Ouvrez votre compte chez BforBank

Il n'y a plus de temps à perdre. Rendez-vous directement sur le site de BforBank et demandez l'ouverture de votre nouveau compte pour profiter d'une coquette somme offerte. Avec les frais de transferts et les démarches directement prises en charge par l'entreprise, votre changement d'établissement se fera en toute sérénité.