BforBank : Profitez de 3,5% d’intérêt sur votre livret d’épargne

Du 10 mai au 6 juin 2023, BforBank vous propose une rémunération de 3,5 % annuels bruts sur son livret d'épargne. Voici les détails de l'offre.

BforBank : un livret d'épargne à 3,5 % annuel brut

Jusqu'au 6 juin prochain, BforBank vous offre la possibilité de souscrire à son livret d'épargne à des conditions avantageuses. En effet, le produit est rémunéré à hauteur de 3,5 % annuels bruts pendant 3 mois jusqu'à 100 000 €. Pour les montants d'encours compris entre 100 000 € et 4 000 000 €, le taux de rémunération passe à 0,60 %. Notez que les intérêts générés sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30 % (avec 12,80 % d'impôt sur le revenu et 17,20 % de prélèvements sociaux).

Le livret d'épargne BforBank est accessible à toutes les personnes disposant de leur résidence fiscale en France (hors collectivité d'outre-mer). Pour l'ouvrir, il faut être majeur, capable et être titulaire d'un compte de dépôt situé dans une banque française.

Profitez dès maintenant du livret d'épargne BforBank rémunéré à 3,5 %

Tous les avantages du livret d'épargne BforBank

Outre sa rémunération attractive, ouvrir un livret d'épargne BforBank présente d'autres avantages. En l'occurrence, il s'agit d'un placement sûr (pas de risque de perte en capital). Ce dernier vous permet d'épargner jusqu'à 4 millions d'euros.

Le contrat peut être alimenté librement et à votre rythme (par chèque ou par virement). Autre atout et non des moindres, BforBank n'applique aucuns frais pour l'ouverture, la gestion ou la clôture de votre contrat. Enfin, vous pouvez consulter votre compte à tout moment depuis votre Espace Client en ligne ou l'application mobile de BforBank.

Ouvrez ici un livret d'épargne BforBank

Comment ouvrir un livret d'épargne BforBank ?

Ouvrir un livret d'épargne BforBank est une opération relativement simple. Pour y parvenir, suivez les étapes suivantes.

Remplissez votre demande d'ouverture de livret d'épargne BforBank. Pour ce faire, pensez à vous munir des coordonnées bancaires du compte dont vous vous servirez pour réaliser votre premier virement.

Téléchargez puis imprimez votre demande d'ouverture de livret d'épargne BforBank. Datez puis signez le document.

Renvoyez le précédemment document dûment complété avec un justificatif de domicile et deux justificatifs d'identité en cours de validité dans une enveloppe non affranchie à BforBank.

Il ne vous reste maintenant plus qu'à effectuer votre premier versement d'un montant minimum de 100 € sur votre nouveau compte, par chèque ou par virement bancaire. Si vous êtes déjà client BforBank, votre versement initial sera automatiquement effectué.

Une fois votre dossier validé, vous recevrez un e-mail de bienvenue avec vos nouveaux identifiants clients. Une lettre recommandée contenant votre code secret vous sera également envoyée.

Découvrez le livret d'épargne BforBank

Vous avez jusqu'au 6 juin 2023 pour profiter du livret d'épargne BforBank rémunéré à 3,5 % et rejoindre une banque qui pense d'abord à ses clients. En effet, BforBank a d'ores et déjà reçu de nombreuses récompenses pour la qualité de ses produits et de ses services : Label Excellence en 2019, Trophée Or de la banque en ligne en 2020 et en 2022.