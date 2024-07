Blender, friteuse : Top 3 des appareils Ninja en promo pour l'été

Enseigne incontournable dans le domaine des équipements de cuisine, Ninja vous accompagne au quotidien grâce à ses appareils bien pensés. C'est le moment de vous en offrir un à l'occasion des promotions de l'été. De belles réductions sont proposées sur une large sélection d'articles innovants et agréables à utiliser.

Le mixage sous toutes ses formes avec le blender 2-en-1 Ninja Foodi Power Nutri

Ce blender Ninja Foodi Power Nutri est à 99,99 € au lieu de 129,99 €, soit une réduction de 30 €. Il est pourvu d'un moteur Smart Torque 1 100 watts, capable de venir à bout des ingrédients les plus denses. Quatre programmes automatiques intelligents Auto-iQ sont disponibles selon la texture que vous voulez obtenir : blend, crush, mix et powermix.

Deux tasses sont fournies accompagnées de deux couvercles, un pour le rangement et un avec bec verseur pour emporter votre boisson faite maison partout avec vous. Consultez le guide d'inspiration inclus pour trouver des idées de recettes. Les pièces et accessoires peuvent être nettoyés au lave-

vaisselle.

Découvrir le blender 2-en-1 Ninja Foodi Power Nutri

Un été frais et gourmand avec la fabrique à délices glacés CREAMi de Ninja

Ça y est, il fait enfin beau et chaud en France, profitez-en pour préparer de savoureuses glaces maison avec cette fabrique à délices glacés. Très polyvalente, elle permet de confectionner des crèmes glacées, des sorbets, des glaces à l'italienne, des yaourts glacés, des smoothies ou encore des milkshakes. Vous pouvez ainsi varier selon votre envie du jour.

Son utilisation est en plus très simple, puisqu'il vous suffit de remplir le bol avec les ingrédients de votre choix, de laisser le tout congeler pendant 24 heures, puis de lancer le programme souhaité parmi ceux préenregistrés. Plusieurs éléments sont compatibles avec le lave-vaisselle pour un nettoyage facile. Trois bols sont fournis, et ils sont tous sans BPA. Ils viennent avec des couvercles pour conserver vos préparations au frais.

Découvrir la fabrique à délices glacés CREAMi de Ninja

Grillades et fritures savoureuses avec le Ninja Foodi MAX AG551EU

Ce combiné gril et friteuse Ninja Foodi est proposé à 199,99 € au lieu de 279,99 €, soit une remise de 80 €. Cet appareil très bien pensé vous offre le choix entre six modes de cuisson, à savoir cuire au gril, frire sans huile, rôtir, cuire au four, réchauffer et déshydrater. Tous ces modes sont personnalisables pour une cuisine qui vous ressemble. Ce modèle est pourvu d'une sonde digitale pour surveiller avec précision la température de vos aliments durant la cuisson.

Viandes, poissons, légumes et bien d'autres, vous pouvez laisser libre cours à toutes vos envies gourmandes. Grâce à la fonction friteuse sans huile, profitez de repas sains et savoureux, puisqu'ils contiendront jusqu'à 75 % moins de matières grasses. Le robot est livré avec un livre de recettes pour vous donner quelques idées si besoin.

Découvrir le Ninja Foodi MAX AG551EU

Trouvez l'appareil qu'il vous faut chez Ninja pendant les promos d'été ! De nombreux produits sont concernés par les offres, de quoi vous simplifier la vie en cuisine. Rendez-vous vite sur le site de Ninja pour faire votre choix.

Les tarifs mentionnés sont à titre indicatif et susceptibles d'évoluer. Certains liens peuvent être tracés et générer une commission pour La Tribune.