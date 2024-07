Bon plan : cette TV TCL est à moins de 550 €

Les TV TCL disposent d'une résolution suffisante pour diffuser des jeux vidéo ou des films UHD avec une grande fluidité. Leur basse consommation électrique renforce leur rapport qualité/prix.

TV TCL 55C745K QLED avec Google TV et Game Master Pro 2.0

La télévision TCL 55C745 vous offre une expérience visuelle saisissante avec des images réalistes. La norme High Dynamic Range (HDR) Pro repose sur un contraste optimal entre les couleurs sombres, liées ou pas aux ombres, et les couleurs claires. La fonction Full Array Local Dimming vous permet de personnaliser ce contraste pour profiter des moindres détails de votre contenu.

Non seulement les images sont détaillées, mais elles se succèdent avec une fluidité remarquable. L'écran est configuré sur un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Par conséquent, il est capable de traiter n'importe quel contenu en haute résolution (de 50 Hz à 144 Hz).

Un déroulé d'images aussi fluide est un atout primordial pour les passionnés de films à grand spectacle ou de jeux vidéo. La technologie TCL DLG (Dual Line Gate) améliore même le taux de rafraîchissement jusqu'à 240 Hz, soit 240 images par seconde. Cette résolution est nécessaire pour profiter des jeux de dernière génération sans perdre en fluidité ni en détail. L'expérience des gamers est aussi satisfaisante que sur un écran de PC.

Hisense 43E79NQ : une TV QLED 4K pour une expérience immersive

La TV LED Hisense 43E79NQ offre une expérience visuelle exceptionnelle grâce à sa technologie QLED et sa résolution 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels). Les images sont nettes, colorées et pleines de détails, pour un rendu à la fois réaliste et immersif.

Points forts :

Technologie QLED : offre une large gamme de couleurs et des contrastes profonds pour des images plus réalistes.

offre une large gamme de couleurs et des contrastes profonds pour des images plus réalistes. Dolby Vision et Dolby Atmos : plongez au cœur de l'action avec des images HDR époustouflantes et un son surround immersif.

plongez au cœur de l'action avec des images HDR époustouflantes et un son surround immersif. Smart TV Vidaa U7 : accédez à vos applications et services de streaming préférés en toute simplicité.

accédez à vos applications et services de streaming préférés en toute simplicité. Design élégant et moderne : s'intègre parfaitement à votre intérieur.

Caractéristiques principales :

Taille d'écran : 43 pouces (108 cm).

Résolution : 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels).

Technologie d'affichage : QLED.

Les deux téléviseurs UHD vous offrent du grand spectacle à prix réduit dans votre salon ou votre chambre. Il est temps de vous en procurer une avant la fin des soldes d'été, pour profiter des Jeux olympiques 2024 comme si vous y étiez.

