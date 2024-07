Bon plan : Top 3 des meilleures offres Ninja

Ninja Kitchen propose une grande gamme d'appareils de cuisine connus pour leur qualité. Découvrez ces produits Ninja en promotion pour préparer des petits plats ou des grands repas sans perdre aucune saveur.

Ninja Combi Multicuiseur, Four et Friteuse sans huile 12-en-1 (SFP700EU)

Le Ninja Combi Multicuiseur est un appareil d'une richesse exceptionnelle. Il vous propose 12 programmes de cuisson polyvalents. Préparez en même temps tous les plats que vous voulez pour nourrir votre famille ou vos invités.

Grâce au mode Cuisson combinée, vous réchauffez jusqu'à trois repas complets en 15 minutes. Ce temps de cuisson est deux fois plus rapide que pour un four traditionnel. D'autres modes de cuisson fonctionnent soit avec l'air cyclonique (rendre les aliments plus croustillants), soit avec de la vapeur (rendre les aliments moelleux). Avec ce multicuiseur, vous n'avez plus besoin de casserole ni de cocotte-minute pour préparer votre riz, vos pâtes ou vos légumes à la vapeur.

Faites plaisir à vos enfants en cuisinant des frites ou des nuggets de poulet sans ajouter de matières grasses. Le panier Combi ou le plateau de cuisson sont assez larges pour accueillir une grande masse d'aliments. Leur revêtement est antiadhésif et résistant à la chaleur.

Cet appareil est assez lourd et volumineux (10,5 kg pour une capacité de 12,5 L). Mais son rapport qualité-prix est optimal. Si vous êtes pressé(e) à cause de votre travail ou de vos rendez-vous, profitez de repas équilibrés cuits en un rien de temps.

Friteuse sans huile Ninja Pro 4,7 L (AF140EU)

La friteuse sans huile Ninja Pro prépare vos frites avec 75 % d'huile en moins. Néanmoins, elles restent tout aussi croustillantes, car l'air surchauffé circule plus rapidement. Il en va de même pour les bâtonnets de poisson, le poulet grillé ou les pommes de terre au four.

Les fonctionnalités suivantes vous permettent de préparer d'autres aliments :

Rôtir de la viande ou des légumes racines.

Déshydrater des fruits, des légumes ou des herbes fraîches pour réaliser des assaisonnements faits maison.

Réchauffer des plats en lieu et place d'un four traditionnel.

La capacité du tiroir est suffisante pour nourrir 1 ou 2 personnes. Cependant, son design compact lui permet d'occuper peu d'espace sur votre plan de travail. Ses commandes sont intuitives : vous paramétrez uniquement le mode de cuisson, la températeur et le minuteur. La machine s'arrête automatiquement à la fin de la cuisson. Les pièces sont antiadhésives, amovibles et lavables au lave-vaisselle. Profitez d'un livret de recettes exclusif pour innover vos plats ou trouver un repas rapide à préparer.

Blender 2-en-1 Ninja Foodi Power Nutri (CB100EU)

Le Blender 2-en-1 combine deux technologies pour préparer des textures épaisses ou des textures veloutées. Avec son moteur d'une puissance de 1 100 W, il est capable de mixer les ingrédients les plus denses sans tomber en panne. Chaque préparation dispose de son propre récipient Power Nutri :

Le bol 400 ml récupère les guacamoles, les pâtes à tartiner, les sorbets ou encore les smoothies bowl. Ces derniers sont plus épais que les smoothies classiques. Vous pouvez les préparer avec des fruits frais ou surgelés.

Le gobelet 700 ml est réservé aux textures onctueuses, comme les milkshakes, les sauces ou les vinaigrettes.

Les lames du Blender sont fabriquées avec de l'acier inoxydable. L'appareil s'adapte à toutes les cuisines grâce à son design épuré. Néanmoins, il peut être un peu bruyant en fonction du programme sélectionné.

Les appareils de cuisine Ninja vous préparent toutes sortes de plats chauds et équilibrés en un minimum de temps. Ils sont livrés avec des accessoires très utiles, comme un tablier de cuisine ou un livret de recettes. Profitez dès maintenant d'autres bons plans pour ce petit électroménager.

