Découvrez ce four extérieur Ninja à -25 % pour cet été !

En ce moment, profitez de -25 % sur ce four d'extérieur aux multiples modes de cuisson.

Four d'extérieur Ninja Woodfire, la convivialité estivale

Conçu pour une utilisation en plein air, le four extérieur Ninja Woodfire permet une cuisson intense jusqu'à 370 °C. Idéal pour retrouver des textures et des saveurs identiques à celles d'un four en brique ! La technologie Woodfire intégrée offre, en effet, des saveurs authentiques de feu de bois ou fumées. Capable de cuire une volaille de 3 kg aussi bien qu'une pizza, il possède un thermostat réglable. Côté accessoires, vous bénéficiez de :

Deux packs de granulés Ninja Woodfire,

Une pelle à granulés,

Une grille de rôtissage,

Une plaque de cuisson,

Une pierre à pizza.

Un four à pizza aux multiples modes de cuisson

Le gros avantage de ce four extérieur, outre son côté convivial, est sa polyvalence. Il intègre huit modes de cuisson, pour s'adapter à toutes vos envies gourmandes :

Cinq modes Pizza , pour cuire vos pizzas en 2 minutes 30 avec un bon goût de feu de bois.

, pour cuire vos pizzas en 2 minutes 30 avec un bon goût de feu de bois. Max Roast , le mode idéal pour rôtir les morceaux de viande, de poisson, ainsi que les légumes.

, le mode idéal pour rôtir les morceaux de viande, de poisson, ainsi que les légumes. Gourmet Roast , le mode adapté aux poulets entiers et autres grosses pièces.

, le mode adapté aux poulets entiers et autres grosses pièces. Top Heat : le mode grill.

: le mode grill. Bake : tous les avantages d'un four classique, mais avec le côté pratique de la cuisine d'été.

: tous les avantages d'un four classique, mais avec le côté pratique de la cuisine d'été. Smoker , la fonction fumoir, afin de donner un bon goût fumé à vos viandes et autres mets.

, la fonction fumoir, afin de donner un bon goût fumé à vos viandes et autres mets. Dehydrate , pour déshydrater vos légumes et autres aliments humides.

, pour déshydrater vos légumes et autres aliments humides. Keep Warm : gardez vos aliments cuits au chaud, en attendant la fin de l'apéro !

Tous les aliments sont parfaitement cuits, tout en bénéficiant d'un bon goût grillé, fumé ou de feu de bois.

Promotion exceptionnelle sur le four extérieur Ninja

En ce moment, le four à pizza multifonction Ninja est en promotion à 299,99 € au lieu de 399,99 €, soit une réduction de 25 %. Grâce à la livraison offerte, ce four extérieur polyvalent ne vous coûte pas un centime de plus. Les accessoires offerts vous font, eux aussi, économiser de l'argent sur votre investissement.

Il ne vous reste plus qu'à partager un bon repas convivial dans votre cuisine d'été, en profitant du soleil !

Grâce à ses huit modes de cuisson et ses différentes fonctions de cuisson des pizzas, ce four extérieur est l'allié de vos soirées d'été conviviales sur la terrasse ou le balcon. Actuellement en promotion, il vous fait économiser 100 € sur votre achat malin. Vous faites plus qu'acheter un four extérieur. Vous investissez dans un accessoire polyvalent, vecteur de moments conviviaux et gourmands avec vos proches. Vos pizzas cuites au feu de bois, au goût incomparable, raviront toutes les papilles !