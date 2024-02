Ce vélo électrique taillé pour la ville est réduit de presque 300 €

Il s'agit du modèle eLC01, une solution 24" dont le style et le châssis le destinent clairement à une utilisation urbaine. Sa haute autonomie vous permettra d'espacer vos recharges et d'aller là où vous le souhaitez.

Peugeot eLC01, un vélo électrique conçu pour le milieu urbain

Le Peugeot eLC01 affiche une autonomie de 70 kilomètres avec une batterie de 400 Wh. Une telle endurance lui permet de convenir à des déplacements quotidiens en ville. Il sera suffisant, même si vous habitez en banlieue. Plus besoin de s'inquiéter pour les embouteillages ou les problèmes de transports en commun grâce à cette solution écologique. De plus, Peugeot a fait le choix d'un moteur central, facilitant les redémarrages rapides après un arrêt, comme à un feu rouge par exemple.

Le cadre 24" est particulièrement manœuvrable. Étudié pour les déplacements où la réactivité est primordiale, il s'adapte bien aux contraintes urbaines. Il ajoute des freins à disque hydrauliques de la marque Tektro.

Son style est aussi adapté à la ville. Sa selle, son guidon et son porte-bagages à l'arrière lui donnent une allure vintage. Des garde-boues sont présents. Sa fourche est basse, s'adressant aux personnes montant et descendant régulièrement de leur vélo. Son guidon relevé et sa potence inclinable lui permettent de s'adresser à différentes morphologies.

Le Peugeot eLC01 est actuellement à 1 359,99 € au lieu de 1 649,99 € grâce à une réduction exceptionnelle de 290 € ! La Fnac vous donne la possibilité de changer vos habitudes tout en faisant des économies.

Achetez le Peugeot eLC01 à seulement 1 359,99 € en ce moment chez la Fnac

290 € de réduction, sans compter la prime d'aide à l'achat

Il faut ajouter le montant de la prime d'aide à l'achat. Pour promouvoir la conversion du public à des déplacements plus durables, le gouvernement peut vous offrir jusqu'à 500 € selon votre situation. En la déduisant de votre facture, ce vélo devient encore plus abordable.

Vous pouvez également opter pour un paiement en plusieurs fois. Chez Fnac, vous pouvez obtenir votre futur vélo à partir de 50 €/mois.

Découvrez les avantages de La Fnac

Laissez votre voiture au garage et faites des économies de carburant et d'entretien. L'achat d'un vélo électrique signe aussi le début d'une remise en forme en vue des beaux jours. Passez commande et recevez le vôtre dans les meilleurs délais avec les avantages de Fnac.