Chute de prix sur les appareils photo chez Rue du Commerce

De nombreux boîtiers destinés aux professionnels vous y attendent. Les débutants trouveront également quelques alternatives afin de s'initier à la photographie dans de bonnes conditions. Une sélection des meilleurs boîtiers à découvrir tombe à point nommé.

Le Canon EOS 90D : une haute réactivité pour la photographie sportive et animalière

Le 90D de Canon emporte un capteur APS-C de 32,5 millions de pixels. Par rapport aux alternatives plein format, cette solution augmente considérablement la portée de l'appareil. Ceci fait de lui un boîtier idéal pour les photographies nécessitant de rester loin du sujet. C'est le cas dans le sport ou pour la prise de vue animalière.

En vidéo, il filme jusqu'à la définition 4K avec une fréquence allant jusqu'à 120 images/seconde. Son autofocus amélioré se montre plus réactif et assure une haute netteté en toutes circonstances.

La sensibilité de l'appareil monte jusqu'à 25 600 ISO et il assure une vitesse d'obturation extrême, à partir de 1/8 000e de seconde. En plus de son écran réversible, c'est un appareil photo connecté, capable de se synchroniser avec vos autres terminaux en Wi-Fi et Bluetooth.

Le Sony Alpha a7S III, un boîtier ultra-sensible et parfaitement stabilisé

L'Alpha a7S III gagne en polyvalence. Sa sensibilité étendue jusqu'à 409 000 ISO vous accompagne pour des prises de vue en toutes circonstances, en particulier en basse lumière. Il ajoute une stabilisation optique cinq axes directement intégrée au boîtier.

Par rapport à la précédente génération, un nouveau processeur, le BIONZ XR, améliore les performances de traitement. Sony promet une rapidité jusqu'à huit fois supérieure.

Ce boîtier numérique possède un capteur CMOS Exmor R de 12,1 mégapixels. Non seulement il offre une excellente mise au point reposant sur 759 points d'autofocus. Mais en plus, il dispose de fonctionnalités logicielles revues, avec une détection de phase et un Eye AF en temps réel.

Outre les photographies, l'Alpha a7S III enregistre des films en 4K à 120 images/seconde.

Le Nikon Z8, le boîtier plein format pour une 8K extrêmement détaillée

Les professionnels souhaitant passer à la définition 8K peuvent compter sur le Z8. Pour cela, il emmène un capteur CMOS totalisant 45,7 mégapixels. Comme les photos, il délivre aussi ses vidéos au format RAW, un indispensable pour les monteurs. Il offre finalement une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 120 images/seconde (60 i/s pour la 8K).

Le Z8 possède un viseur temps réel sans occultation de visée et un écran inclinable sur quatre axes. Un système d'autofocus intelligent lui confère une plus grande polyvalence, Nikon souligne son efficacité, même en plein contre-jour.

Des options logicielles peuvent vous faire gagner du temps lors de vos escapades. C'est le cas, par exemple, du « réglage du rendu des portraits », il ajuste automatiquement la teinte et la luminosité.

La marque tient à concevoir un modèle compact. Le Z8 pèse 910 grammes, un poids léger pour un boîtier plein format. Agréable en utilisation nomade, il simplifie sa prise en main pendant les utilisations récurrentes ou prolongées.

Ces quelques exemples illustrent les modèles à retrouver en ce moment sur Rue du Commerce. Malgré la fin des soldes, l'enseigne compte beaucoup d'autres solutions pour les débutants, professionnels et semi-professionnels. Rendez-vous sur le site pour trouver la vôtre.