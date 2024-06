Comment choisir un PC de travail avant le lancement des soldes  ?

Pour le travail de bureau, vous avez le choix entre l'ordinateur fixe ou une option portable. Il existe néanmoins des sous-catégories, comme les PC hybrides, les PC tout-en-un ou les mini-PC. Nous avons comparé quatre des appareils les plus intéressants du moment pour les professionnels. Certains n'attendent pas les soldes pour voir les prix baisser.

Mini-PC, PC tout-en-un, PC hybrides... Quelles sont leurs différences ?

Les mini-PC prennent la forme de petits boîtiers, d'une quinzaine de centimètres de côté environ. À l'intérieur, il y a tous les composants indispensables au fonctionnement d'un ordinateur, comme le processeur ou la mémoire vive. Cette solution regorge de connectiques. Elle est pensée pour les professionnels habitués à passer d'un poste de travail à l'autre.

Le PC tout-en-un est un ordinateur de bureau. La différence : il n'y a pas de tour. Les composants importants sont logés dans son moniteur. Cela permet aux configurations dépourvues de cartes graphiques de prendre moins de place.

Les PC hybrides associent les caractéristiques d'un ordinateur à celles d'une tablette. Leur écran est tactile. Leur clavier est souvent détachable. Leur système d'exploitation les rend compatibles avec les applications du Play Store. Ces solutions hybrides s'adressent aux utilisateurs les plus nomades.

Quel ordinateur choisir pour quel type de tâches ?

La bureautique traditionnelle est l'activité la moins gourmande en ressources. Elle concerne le traitement de texte ou la réalisation de présentations PowerPoint, par exemple. Pour elle, un processeur d'entrée de gamme (comme la série i3 d'Intel par exemple) suffira.

La bureautique plus avancée nécessite davantage de mémoire vive. 16 Go de RAM DDR4 permettent de satisfaire la plupart des besoins. Cela touche notamment la navigation Internet, avec des logiciels en ligne comme Zoom ou Microsoft Teams.

La création artistique demande une configuration plus onéreuse. Pour le montage vidéo, par exemple, un processeur i5 ou i7 d'Intel (ou Ryzen 5/Ryzen 7 d'AMD) devient indispensable. La présence d'une carte graphique dédiée est recommandée.

Quel budget prévoir pour un PC de travail ?

Les premiers ordinateurs sont accessibles à moins de 200 €. C'est le cas pour les mini-PC. Attention : il vous faudra prévoir tous leurs accessoires, comme le moniteur ou le clavier. Entre 300 € et 500 €, des ordinateurs portables fournissent une puissance de calcul adaptée aux usages basiques.

Au-delà de 500 €, les PC tout-en-un disposent de composants à des usages avancés. Le budget sera nettement plus élevé si votre utilisation nécessite une carte graphique performante.

HP 15-fc0071nf : un PC portable 15,6" peu encombrant

Ce PC portable dispose d'un processeur AMD Ryzen 5 avec 16 Go de mémoire vive. Il convient aux utilisations bureautiques courantes. Ce modèle ajoute un SSD capable d'accélérer le lancement de vos programmes.

Son écran de 15,6" reste relativement compact. Il peut prendre place dans un sac à dos, pour une utilisation dans le train, par exemple. L'appareil affiche jusqu'à 12 heures d'autonomie. Ce sera suffisant pour les longues sessions de travail.

Le HP 15-fc0071nf fonctionne sous Windows 11. Ce système d'exploitation est facile à prendre en main, même par un débutant. Son écran IPS affiche une définition full HD (1 920 x 1 080 pixels) idéale pour le streaming.

Ses avantages :

Configuration adaptée à la bureautique avancée.

Bonne autonomie.

Système facile à prendre en main.

Ses inconvénients :

Clavier non rétroéclairé.

Microsoft Surface Pro 4 : la solution hybride pour travailler n'importe où

Le Surface Pro 4 fait partie des ordinateurs hybrides. Accompagné de son duo clavier/stylet, il présente un écran de petite taille (12,3"). Extrêmement léger, il pèse seulement 786 grammes.

Compatible Wi-Fi/Bluetooth 4.0, il se connecte à tous vos autres appareils sans fil. Il dispose de 8 Go de mémoire vive, avec 256 Go de stockage. Il ajoute une puce Intel HD Graphics 520. Cette configuration est adaptée à la bureautique la plus simple.

Son écran affiche une très haute définition de 2 736 x 1 824 pixels. Elle rend l'appareil très intéressant pour le streaming ou d'autres usages multimédias.

Le Surface Pro 4 fonctionne sous Windows 10 Pro. Sa batterie lui assure 9 heures d'autonomie.

Ses avantages :

Compact.

Écran tactile polyvalent.

Stylet inclus.

Ses inconvénients :

Puissance de calcul limitée.

HP All-in-one 24-cr0060-nf : le PC tout-en-un peu encombrant pour une utilisation de bureau

Ce modèle tout-en-un emporte un processeur Intel Celeron N100 avec 8 Go de mémoire vive. Avec 256 Go de stockage, il est parfait pour la bureautique simple. Il est livré avec son propre duo clavier/souris.

Ces composants sont intégrés à un moniteur de 23,8". C'est un écran de grande taille, pensé pour une utilisation confortable. En plus de sa définition full HD (1 920 x 1 080 pixels), il profite d'un traitement antireflet. Une technologie de gradation CC prévient tout scintillement de l'image.

L'appareil fonctionne sous Windows 11. Sur le dessus, il présente deux microphones pourvus d'une fonction de réduction de bruit. Cette optimisation est utile pour vos futures visioconférences.

Le HP All-in-one 24-cr0060-nf est remarquable par sa conception plus durable. Il est produit à partir de marc de café recyclé, avec des déchets plastiques récupérés dans l'environnement.

Ses avantages :

Ecran 23,8" confortable.

Fonction anti-scintillement.

Conception respectueuse de l'environnement

Ses inconvénients :

Seulement pour la bureautique simple.

Blackview MP60, un mini-PC pour les changements de bureau fréquents :

Ce mini-PC intègre un processeur Alder Lake N95 cadencé à 3,40 Ghz avec 16 Go de mémoire vive. Il ajoute une puce Intel 4K UHD. Adapté à la bureautique avancée, il constitue l'un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Il dispose même d'un SSD avec 1 To de stockage.

Le MP60 est compatible avec le Wi-Fi, y compris la version 5G. Il fonctionne sous Windows 11 Pro. Il comprend quatre ports USB avec deux ports HDMI pour le branchement de tous vos accessoires. Il peut être connecté en Ethernet RJ45. Deux prises sont présentes pour votre casque ou d'autres appareils audio.

Ce mini-PC mesure 128 mm de côté. Il pèse seulement 390 grammes. Il est ici fourni avec un an de protection par l'antivirus McAfee.

Ses avantages :

Extrêmement compact.

Bonne puissance de calcul, même pour des jeux.

1 To de stockage.

Ses inconvénients :

Quelques ports USB de plus auraient été bienvenus.

À chaque usage son ordinateur ! Profitez de solutions faciles à emporter avec les appareils de Blackview ou de Microsoft. Les ordinateurs tout-en-un ou portables de HP vous seront utiles pour travailler plus confortablement. Chacune de ces formules présente un budget différent. Les soldes approchent : trouvez dès maintenant l'ordinateur dont le prix baissera très bientôt !