Comment partir en vacances pas cher grâce à un VPN ?

Un VPN est un réseau privé virtuel (Virtual Private Network), un système de connexion privée entre vos appareils et le web. De plus en plus utilisé par les particuliers, il garantit l'anonymat, la confidentialité de votre navigation, tout en protégeant vos données. Seulement, il n'est pas uniquement destiné à cacher votre adresse IP pour améliorer votre sécurité. Certaines de ses fonctionnalités permettent également de réaliser de belles économies sur vos vacances, de manière 100 % légale. Voici 3 astuces pour payer moins cher vos vacances avec Surfshark VPN.

Astuce n° 1 : réservez vos billets d'avion avec un VPN

Les prix des billets d'avion varient selon votre localisation. En effet, les compagnies aériennes ajustent leurs tarifs en fonction du pays d'où vous effectuez la recherche. Avec Surfshark VPN, vous avez la possibilité de vous connecter à un serveur d'un autre pays pour accéder à des tarifs plus bas.

Commencez par effacer les cookies de votre navigateur pour éviter aux sites de réservation de se baser sur vos recherches précédentes. Ensuite, connectez-vous à un serveur étranger via Surfshark. Par exemple, un vol Paris-New York peut être moins cher en se connectant depuis un serveur en Inde.

Renouvelez l'opération plusieurs fois sur des comparatifs ou sites de réservations, en modifiant le serveur. Vous n'aurez plus qu'à choisir le tarif le plus bas !

Astuce n° 2 : trouvez votre hébergement en vous connectant à un serveur étranger

Les hôtels modifient leurs prix en fonction de la localisation, mais aussi de la période. En effet, le prix en période de Noël ne sera pas le même qu'en période creuse ou pendant divers événements sportifs.

Pour contourner cela, utilisez Surfshark pour vous localiser dans un pays où les prix sont généralement plus bas. Vous planifiez un séjour en France pendant les vacances ? Essayez de vous connecter à un serveur en Asie ou en Amérique du Sud, puis comparez les prix.

Astuce n° 3 : profitez de locations de voitures à petit prix

À l'instar des compagnies aériennes ou plateformes de réservations, les sites de location de voiture utilisent également la géolocalisation. Cela leur permet de proposer des tarifs différents à leurs clients, selon leur statut (local, touriste, voyageur d'affaires...) ou de leur pays. Les prix peuvent donc gonfler radicalement si vous venez d'un pays plutôt riche ou si vous êtes des touristes...

Toujours par le biais d'un bon VPN, vous pourrez économiser de l'argent sur la location de véhicules. Connectez-vous à un serveur local du pays de destination, votre adresse IP sera considérée elle aussi comme locale. Vous aurez de grandes chances de bénéficier de tarifs moins élevés.

Surfshark VPN : le VPN au meilleur rapport qualité/prix

Profitez de réductions allant jusqu'à 86 % et de 3 mois gratuits supplémentaires sur les abonnements. À partir de seulement 2,49 € par mois pour un engagement de 24 mois, vous bénéficiez d'une connexion sécurisée et de connexions simultanées illimitées. De plus, Surfshark propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

Pour ces tarifs intéressants, vous pourrez bénéficier de nombreuses fonctionnalités :

Chiffrage de l'adresse IP pour protéger vos données.

Confidentialité de navigation pour surfer sur le web de manière 100 % anonyme.

Accès à du contenu géorestreint depuis n'importe où dans le monde.

Réductions sur les réservations de vacances grâce aux tarifs locaux.

Un fournisseur de VPN ultra complet à prix abordable, permettant en plus de payer vos vacances moins cher.

