Comparatif VPN 2024 : Surfshark vs PIA, lequel choisir  ?

Parmi les nombreux fournisseurs disponibles, Surfshark et Private Internet Access (PIA) se démarquent comme deux des options les plus performantes du marché. Dans ce comparatif, découvrez en détail leurs caractéristiques, performances, coûts et sécurité pour vous aider à déterminer lequel de ces VPN répond le mieux à vos attentes en 2024.

Qu'est-ce qu'un VPN ? Pourquoi en avoir un ?

Un VPN (Virtual Private Network) est un outil indispensable pour sécuriser vos connexions Internet en même temps que protéger vos données personnelles. Il masque votre adresse IP, pour assurer la confidentialité de vos communications. Cet outil permet de protéger vos informations sensibles, comme vos messages, vos comptes bancaires ou vos réseaux sociaux. Un VPN est essentiel pour quiconque veut naviguer en toute sécurité sur le web.

Surfshark : Simplicité et performance

Surfshark se distingue par ses nombreuses fonctionnalités et sa simplicité d'utilisation. Il offre des connexions simultanées illimitées, afin de protéger tous vos appareils avec un seul abonnement. Ce dernier vous donne un accès à près de 3 200 serveurs à travers 100 pays.

Il sécurise vos requêtes DNS et propose des outils comme CleanWeb pour bloquer les publicités ou les malwares. Il met aussi à disposition l'outil MultiHop pour ajouter une couche supplémentaire de cryptage. Sa politique stricte de non-conservation des logs garantit la confidentialité de vos activités en ligne. De plus, Surfshark maintient des vitesses élevées, cruciales pour le streaming et les téléchargements.

Son interface est intuitive, idéale pour une prise en main rapide. Surfshark propose des tarifs compétitifs, avec des remises pour les abonnements longue durée pour convenir à tous les budgets.

PIA : Fiabilité et personnalisation

PIA est un vétéran du secteur, réputé pour sa fiabilité et ses nombreuses fonctions avancées. Avec des serveurs dans de nombreux pays, il permet de contourner les restrictions géographiques facilement. Sa politique de confidentialité protège vos activités en ligne.

Il offre des options de cryptage personnalisables complétées par des fonctionnalités d'ad-blocking et de protection contre les malwares. Il offre des performances stables, même lors d'utilisations intensives, et ses options de sécurité avancées assurent une navigation sécurisée.

Surfshark en tête côté performances

En termes de vitesse, Surfshark se démarque par sa capacité à maintenir des vitesses élevées sur la durée. Une caractéristique à prendre en compte pour les personnes adeptes de streaming. Surfshark montre une plus grande efficacité, comparé à PIA en termes de vitesse.

Coût : Des options pour tous les budgets

Surfshark propose des abonnements compétitifs avec des remises pour les engagements à long terme, adaptés à différents budgets. Surfshark s'impose notamment avec sa formule One, un excellent rapport qualité-prix. Vous obtenez, en plus, une surveillance de votre identité en ligne et une protection antivirus.

Sécurité : Un léger avantage pour Surfshark

Les deux VPN prennent la sécurité très au sérieux, avec des protocoles de sécurité de pointe. Surfshark propose des outils supplémentaires, comme CleanWeb et MultiHop, mais aussi plus de 75 serveurs en France. PIA offre des options de cryptage personnalisables avec une politique de non-conservation des logs tout comme Surfshark.

En termes de sécurité, Surfshark pourrait avoir un léger avantage grâce à ses fonctionnalités supplémentaires.

Surfshark se distingue avec son support client

Surfshark est connu pour son support client réactif et disponible 24/7, apprécié pour sa rapidité et son efficacité. PIA offre un bon support, mais certains utilisateurs trouvent le processus de résolution de problèmes plus lent.

Quel VPN choisir en 2024 ?

Le choix entre Surfshark et PIA dépend de vos besoins réels. Si vous recherchez un VPN abordable avec des fonctionnalités innovantes et une excellente vitesse, Surfshark est un excellent choix. Sa capacité à maintenir des vitesses élevées et ses nombreuses fonctionnalités en font un outil idéal pour le streaming, la navigation et les téléchargements.

Si vous préférez un VPN avec des options de personnalisation avancées et une forte réputation de fiabilité, PIA est une solution idéale, particulièrement pour les utilisateurs technophiles. Quel que soit votre choix, ces deux VPN offrent une excellente protection.

