Découvrez les TV LED en promotion pendant les French Days

Darty fait partie des enseignes vous présentant des centaines de bons plans sur le high-tech.

À la recherche d'une nouvelle télévision ? De la petite TV compacte à la Smart TV la plus spacieuse, l'ensemble de cette catégorie est concerné, avec de grandes marques présentes. Mais, avant d'en présenter les meilleurs deals, un rappel du fonctionnement des French Days s'impose.

French Days 2023 : ce qu'il faut savoir

Les French Days ne durent qu'une semaine. Cette année, cette période de soldes mettant en avant des sites de e-commerce français s'étale du 3 au 9 mai. Vous n'avez pas plus de quelques jours pour profiter des offres. C'est pourquoi notre sélection ci-dessous vous sera utile.

Darty fait partie des sites participant à l'opération. Grâce à ses enseignes physiques, il vous donne la possibilité de retirer gratuitement vos achats au magasin le plus proche de chez vous et sous un délai d'une heure. Cela dit, de nombreuses références peuvent aussi être livrées gratuitement chez vous. Avec le programme Darty Max, vos livraisons seront gratuites toute l'année et bénéficieront d'un traitement express.

Sélection : 7 TV moins chères pendant les French Days Darty

Les solutions sont nombreuses, mais il faut faire des choix. Pour répondre à un maximum d'usages différents, les bons plans retenus par nos soins sont :

Découvrir toutes les offres French Days



Les French Days 2023 seront marqués par de nombreux autres bons plans, y compris dans d'autres catégories. Smartphones, tablettes, PC portables... Pour chacune d'entre elles, Darty vous présentera de nouvelles offres quotidiennement. Restez donc connecté pour ne pas manquer les remises les plus attendues.