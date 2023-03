Découvrez les offres d’assurances disponibles chez Allianz

Auto, habitation, santé, famille, activité professionnelle : protégez chaque aspect de votre vie auprès d'Allianz, 1ère marque mondiale d'assurance en 2022.

Allianz, une société d'assurance française depuis 1818

Depuis plus de 200 ans, Allianz a pour mission de vous protéger. Avec plus de 6 500 conseillers disponibles et 2 500 agences réparties dans le territoire, la société d'assurances a su s'imposer parmi les leaders du marché. En 2022, Allianz a d'ailleurs été réélue 1ère marque mondiale d'assurance.

Allianz propose des assurances pour vous couvrir tout au long de votre vie. Elle propose différentes offres :

Véhicules : auto, deux roues, autres véhicules ;

Habitation et emprunteur : assurance habitation, équipement de l'habitation et prêt immobilier ;

Santé et prévoyance ;

Famille et loisirs : protection de la famille et protection juridique ;

Épargne et retraite : assurance-vie, placements financiers, investissements immobiliers, assurance retraite, transmission.

Allianz accompagne également les professionnels en leur proposant une gamme spéciale :

Protection de l'activité : activité, biens, véhicules, responsabilité civile professionnelle, responsabilité environnementale ;

Assurance du dirigeant : complémentaire santé, prévoyance, retraite et placements financiers, responsabilité du dirigeant ;

Assurance des salariés : complémentaire santé collective, prévoyance collective, retraite collective, épargne salariale, etc.

En cas de sinistre, d'accident, ou tout autre évènement, vous pouvez donc compter sur Allianz pour vous épauler et vous accompagner. Anticiper et protéger contre les aléas de la vie font partie des missions de cette société d'assurance.

Des mensualités offertes sur l'assurance auto et l'assurance habitation

En ce moment, Allianz propose une opération promotionnelle sur 2 de ses assurances. Voici les offres à découvrir chez le groupe.

L'assurance auto

Pour tout nouveau contrat d'assurance auto souscrit entre le 1er février et le 30 avril 2023, Allianz vous offre jusqu'à 2 mois sur votre assurance (voir conditions sur le site ou en agence). Ainsi, pour la première et la deuxième année, un mois de cotisation n'est pas prélevé. Allianz propose 3 formules d'assurance auto: tiers, intermédiaire, ou tout risque, pour répondre aux besoins de tous les conducteurs. Celles-ci permettent de couvrir les principaux risques, en cas d'accident, de bris des glaces, ou encore de catastrophe naturelle, selon le contrat souscrit. D'autres options à la carte sont disponibles, comme le dépannage 0 km, la garantie du conducteur jusqu'à 1 000 000 € ou la protection juridique automobile.

L'assurance habitation

Jusqu'au 30 avril 2023, bénéficiez également de jusqu'à 2 mois offerts pour toute nouvelle souscription d'un contrat « Allianz Habitation » ne dépassant pas un certain niveau de garanties (voir conditions sur le site ou en agence). L'offre fonctionne sur le même schéma que pour l'assurance auto, vous permettant de gagner 1 mois sur la 1ère année, et 1 mois sur la seconde. La souscription à un contrat d'assurance habitation chez Allianz couvre votre domicile et ses dépendances, vos biens et équipements spéciaux, votre responsabilité civile. Les garanties essentielles vous couvrent en cas d'incendie, de tempête, de dégât des eaux, de catastrophe naturelle et technologique ou encore d'attentat. Des garanties optionnelles peuvent vous être proposées pour le bris de glace, le vol et vandalisme, ou pour disposer d'une assistance (relogement temporaire, avance pour les dépenses urgentes, etc.).

Découvrir ici les offres sur les assurances habitation

Allianz propose donc des assurances adaptées à tous vos besoins, que vous soyez un particulier ou un professionnel. Pour une couverture optimale au meilleur prix, profitez des offres promotionnelles jusqu'au 30 avril 2023.