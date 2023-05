Design : Repensez votre décoration avec ces chaises de designers

Ces meubles peuvent, à eux seuls, redorer totalement l'apparence de l'espace. Vous l'aurez compris, il est important d'accorder une attention toute particulière au type de chaise qui intégrera votre logement. Bonne nouvelle, Made in Design by Printemps vous propose une large sélection de chaises novatrices. L'occasion rêvée de disposer de pièces uniques et de grande valeur dans votre maison. Voici quels sont les modèles à ne pas manquer.

La chaise Panton Chair Classic de Verner Panton

Design, la Panton Chair Classic apporte immédiatement de la modernité à la pièce. Cette œuvre iconique originale a été créée par l'architecte et créateur danois Verner Panton. Ce dernier est considéré comme l'un des designers les plus marquants du XXe siècle. En effet, il a été un pionnier du design scandinave et est connu pour façonner des objets innovants et futuristes.

C'est, d'ailleurs, les lignes directrices que suit la chaise Panton Chair Classic. Réalisée d'une seule pièce, cette chaise en porte-à-faux affiche des formes audacieuses. Elle frôle les limites physiques de la technologie des plastiques et nécessite une excellente technique de production. Il a fallu des années entières de recherche intensive, d'essais et de développement afin d'arriver à cette forme définitive conçue en mousse rigide de polyuréthane à la surface brillante, pour le modèle classique, et une structure de surface mate, pour le modèle Panton Chair.

La chaise Panton est appréciée pour sa forme sculpturale hors du commun et ses couleurs vives. En effet, elle est disponible en rouge, en vert, en noir et en blanc avec, chaque fois, une finition brillante.

La chaise Panton Chair Classic est actuellement vendue au prix de 1 512 € sur le site de Made in Design. En raison de la haute qualité des originaux de Vitra, le fabricant vous offre une garantie de 10 ans.

Découvrir la chaise Panton Chair Classic sur Made in Design

Le fauteuil Daw de Charles et Ray Eames

Le fauteuil Daw est également une œuvre iconique originale signée Vitra. Pour autant, ce modèle se veut plus conventionnel. Il a été imaginé par Charles et Ray Eames, personnalités du design les plus importantes du XXe siècle. Ces Shell Chairs intègrent les créations majeures de l'histoire du mobilier.

Pour concevoir le fauteuil Daw, Charles et Ray Eames ont eu l'idée de créer une coque d'assise moulée d'une seule pièce adaptée à l'anatomie humaine. Malheureusement, les premiers essais, réalisés en 1940 à partir de contreplaqué et de tôle d'aluminium, n'ont pas été concluants. Ce n'est que quelques années plus tard que les créateurs ont découvert la résine de polyester renforcée de fibre de verre, changeant totalement le futur de cette chaise innovante.

Ce matériau était, à l'époque, totalement inconnu dans l'industrie du meuble. Pourtant, grâce à lui, il a été possible de développer des coques moulées et de faire naître les premiers prototypes des fauteuils Daw. Cela a été un réel succès. Cette innovation a largement été admirée à une époque où les chaises étaient, pour beaucoup, uniquement composées d'une assise et d'un dossier.

Cette pièce unique en son genre a su traverser les époques et est aujourd'hui encore présente dans de nombreux foyers qui apprécient les belles choses. Modèle iconique, le fauteuil Daw vous est actuellement proposé à 760 € sur le site de Made in Design. Comme toute pièce originale signée Vitra estampillée et gravée sous l'assise, cette dernière est garantie 10 ans.

Découvrir le fauteuil Daw sur Made in Design

Le fauteuil empilable outdoor métal de Jean Pauchard

Besoin d'une chaise pour l'extérieur ? Le fauteuil empilable de Jean Pauchard est le produit qu'il vous faut. L'article affiche une tenue parfaite à la corrosion, même en milieux difficiles. Fabriquée en France, cette pièce figure parmi les collections permanentes du Vitra Design Museum, du MoMa et du Centre Pompidou. Ce fauteuil a traversé les époques et les styles jusqu'à devenir un véritablement classique qui illustre idéalement l'art de vivre à la française.

Première chaise industrielle française, cette création de Jean Pauchard est fabriquée à la main avec les mêmes méthodes depuis 1927. Particulièrement qualitatif, l'article est durable. Il est conçu en tôle d'acier inoxydable brut et est recouvert d'un vernis transparent légèrement teinté en gris.

Le fauteuil empilable de Jean Pauchard est actuellement vendu au prix de 572 € sur le site de Made in Design. Cette icône du design industriel sera parfaite pour vos terrasses et vos jardins.

Découvrir le fauteuil outdoor de Jean Pauchard sur Made in Design

Envie de pièces uniques et durables pour parfaire votre logement ? Rendez-vous sans plus tarder sur le site Internet de Made in Design et découvrez les modèles de chaises présentés plus en détail.