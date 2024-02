Énorme promotion sur cette chaise de bureau ergonomique

Ce modèle sait prendre soin de vous et de votre dos, grâce à une conception durable et bien pensée. Découvrez tous les avantages de cette chaise !

Bon plan Rue du Commerce : - 67 % sur cette chaise de bureau

La chaise de bureau ergonomique de la marque Lexzurn est à un prix de 89,99 € au lieu de 269,99 €. Grâce à la remise de 67 % dont elle fait l'objet : soit 140 € de réduction.

Chaque élément se consacre au confort de son porteur, à commencer par son dossier. Il ne se contente pas d'une forme ergonomique. Il complète sa forme avec un repose-tête. Il s'incline vers l'arrière jusqu'à 135°, avec plusieurs positions disponibles. À l'arrière de ce dossier se trouve un support réglable pour les lombaires. Il participe à soulager les maux de dos.

L'assise se veut spacieuse. Elle reçoit plusieurs couches. La première est un panneau de bois de 12 mm d'épaisseur. Il garantit la durabilité et la bonne stabilité. La seconde est une éponge naturelle et écologique. Élastique, elle se charge de réduire la pression sur les vertèbres. Enfin, de la maille de haute densité vous assure un résultat respirant et doux. Le tout pour un confort optimal.

Ses accoudoirs sont réglables en hauteur. De cette manière, vous pouvez les utiliser uniquement lorsque c'est nécessaire pour le repos de vos bras et de vos épaules. La conception de cette chaise se termine avec des roues silencieuses pivotant sur 360°.

Autres avantages Rue du Commerce

Rue du Commerce offre la livraison de l'article, écartant tous frais supplémentaires. En parallèle, vous pouvez le régler en plusieurs fois, avec trois mensualités de 30,60 €.

Pensez finalement au pack Revente de Rue du Commerce. Débarrassez-vous de vos anciens produits en quelques clics et recevez une carte cadeau à déduire de vos futures commandes.

Voici tout ce qu'il faut retenir de cette chaise ergonomique et confortable. Adaptez votre espace de travail et prenez soin de votre dos avec cette chaise.