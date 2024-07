Estimez votre Prime énergie E.Leclerc pour rénover votre logement

À partir du 24 juin et jusqu'au 29 septembre 2024, 75 €*** de prime supplémentaire pour vos travaux d'installation ou de changement d'une chaudière biomasse individuelle, d'un poêle à bois, d'une pompe à chaleur air/eau ou air/air ! Faites votre simulation sur www.primes-energie.leclerc. Voici l'essentiel pour tout comprendre et bénéficier de l'offre.

Prime énergie E.Leclerc : de quoi s'agit-il ?

Les fournisseurs d'énergie et leurs délégataires ont pour obligation de vous aider à réduire votre consommation d'énergie. Cela inclut la possibilité de financer les travaux de rénovation de tous les particuliers ! E.Leclerc propose sa propre Prime énergie : une aide concrète pour vous accompagner dans la réduction de votre facture.

Concrètement, la Prime énergie E.Leclerc est versée sous la forme de e-cartes cadeaux**. Elle peut vous être accordée si vous réalisez des travaux d'amélioration de la performance énergétique de votre logement, comme :

L'isolation des combles de la maison.

L'installation d'une pompe à chaleur.

Un changement de chaudière.

Un remplacement des fenêtres...

En s'engageant dans le dispositif de la Prime énergie, E.Leclerc contribue activement à la lutte pour le pouvoir d'achat et contre le changement climatique.

Bon à savoir : la Prime énergie devient encore plus attractive

Depuis le 4 novembre 2023, le montant maximal de la Prime énergie a été revu à la hausse par les autorités publiques. L'installation d'une pompe à chaleur, par exemple, vous donne désormais droit à un montant de prime allant jusqu'à 38 % du montant des travaux*.

Estimez ici votre Prime énergie E.Leclerc

Prime énergie E.Leclerc : tous vos avantages

Avec la Prime énergie E.Leclerc, vous conservez la liberté totale de choisir votre artisan, sous réserve de désigner un professionnel labellisé RGE (reconnu garant de l'environnement) pour certains travaux. Vous pourrez également sélectionner les matériaux de votre choix, à condition de respecter les critères de performance énergétique définis par le programme.

Vous recevez jusqu'à 38 %* du montant des travaux sous forme de e-cartes cadeaux**.

Vos avantages client ne s'arrêtent pas là :

La Prime énergie E.Leclerc est ouverte à tous, occupants, ou propriétaires, sans condition de revenus.

E.Leclerc met à votre disposition une équipe de conseillers spécialisés. Ces derniers pourront vous accompagner dans la constitution [i] de votre dossier de demande.

La Prime, enfin, est cumulable avec d'autres aides au financement de la rénovation énergétique. Cela inclut l'éco-prêt à taux zéro, le dispositif MaPrimeRénov' ou encore la TVA au taux réduit de 5,5 %.

Comment bénéficier de votre Prime énergie E.Leclerc ?

Vous devez tout d'abord créer votre dossier en ligne sur le portail primes-energie.leclerc. Pour cela, vous devrez au préalable effectuer une estimation puis créer votre espace client afin de déposer les éléments qui constitueront votre dossier.

Vous pourrez ensuite y déposer votre devis signé avant de réaliser vos travaux.

En choisissant la Prime énergie E.Leclerc, vous faites un geste pour votre budget, mais aussi pour l'environnement. Améliorez le confort de votre logement et recevez votre prime à dépenser dans tous nos magasins !

Les trois points clés à retenir :

La Prime énergie E.Leclerc est une aide financière avantageuse pour vos travaux de rénovation énergétique.

Obtenez jusqu'à 38 %* du montant de vos travaux sous la forme de e-cartes cadeaux** E.Leclerc.

Ce programme, simple et accessible à tous, est cumulable avec d'autres aides.

*Montant maximum reversé en e-cartes cadeaux E.Leclerc pour des travaux d'isolation des combles perdus. Données à titre indicatif, arrondies à l'unité supérieure et basées sur nos conditions tarifaires établies au 1er janvier 2024. Habitation située dans le département 39, zone géographique H1. Travaux d'isolation des combles perdus pour un montant de 6 630 € TTC. Montant de la Prime énergie versée : 2 516 € TTC. Voir conditions de l'offre sur primes-energie.leclerc. Vous y retrouverez les critères d'éligibilité, les magasins participants (hors carburants, fioul, billetterie et services) et pourrez estimer le montant de votre Prime énergie E.Leclerc en e-cartes cadeaux. Pour en bénéficier, la signature du devis doit être effectuée au plus tôt 14 jours avant la demande de Prime. Afin de tirer parti des Primes énergie E.Leclerc, vous devez impérativement vous inscrire sur ce site et recevoir notre lettre d'engagement avant la réalisation des travaux. Vos travaux doivent être réalisés par un professionnel titulaire.

**E-cartes cadeaux valables 12 mois à compter de leur date d'émission. E-cartes cadeaux valables hors carburants, fioul, billetterie et services.

***Montant reversé en e-cartes cadeaux E.Leclerc pour tout dossier soumis à partir du 24/06/2024 avec un devis signé entre le 24/06/2024 et le 25/08/2024 inclus, et sous réserve de la validation du dossier. La e-carte de 75 € vient en complément de la Prime travaux qui vous sera attribuée suite à la validation de votre dossier. Afin de bénéficier des Primes énergie E.Leclerc, vous devez impérativement vous inscrire sur le site Primes énergie E.Leclerc et recevoir notre lettre d'engagement avant la réalisation des travaux. Vos travaux doivent être réalisés par un professionnel titulaire de la mention RGE (reconnu garant de l'environnement) à la date de signature du devis. Voir les conditions de l'offre Primes énergie E.Leclerc sur www.primes-energie.leclerc. Vous y trouverez les critères d'éligibilité et les magasins participants (hors carburants, fioul, billetterie et services). Pour en bénéficier, la signature du devis doit être effectuée au plus tôt 14 jours avant la demande de Prime.

