Et si vous passiez au bureau assis-debout  ?

Il s'agit des bureaux assis-debout, des modèles capables de vous faire passer rapidement d'une posture à l'autre. De cette manière, vous pouvez profiter des avantages de chacune, une position de travail debout vous permettant de lutter contre la sédentarité. Pour illustrer les bénéfices d'un tel équipement, nous sélectionnons un modèle intéressant et disponible à moins de 100 € chez Amazon.

La position assis-debout : quels sont les avantages ?

Très connue aux États-Unis, mais aussi dans les pays scandinaves, cette façon de travailler arrive en France. En plus de vous rendre plus actifs lors de votre journée de travail, cette méthode à de nombreux bienfaits. Changer de position régulièrement pendant le travail est fortement recommandé, avec les bureaux assis-debout ceci devient simple. Travailler debout permet :

D'améliorer la circulation sanguine.

D'augmenter votre taux de concentration.

De booster votre métabolisme.

Réguler votre tension.

De diminuer le stress.

De diminuer les problèmes de santé, comme les maux de dos ou l'obésité.

Être assis trop longtemps est mauvais pour la santé. Les personnes travaillant dans des bureaux restent dans la même position en moyenne sept heures dans une journée. Pour remédier à ce problème, optez pour l'un des produits de notre sélection. Votre corps vous remerciera !

Achetez le bureau assis-debout Homavo

Un bureau pour prendre soin de vous

Avec une longueur de 120 cm, ce bureau Homavo constitue un bon compromis : il peut prendre place dans des espaces assez étroits, tout en offrant un grand espace de travail.

Son moteur intégré lui permet d'ajuster la hauteur de 70 à 119 cm. Avec cette hauteur maximale, il prend soin de votre santé en réduisant les dégâts d'un travail sédentaire. Vous pouvez même installer un tapis de marche en dessous pour vous dépenser tout en travaillant.

Il comprend aussi des ports USB-A et USB-C pour recharger confortablement tous vos appareils sans fil. Une accroche recevra votre casque audio, vous faisant encore gagner de l'espace.

Vous trouverez finalement deux trous passe-câbles sur le dessus, vous assurant une meilleure gestion de vos connectiques.

Ce qu'il faut retenir de ce bureau assis-debout :

Son compromis entre faible encombrement et bel espace de travail.

Les ports USB intégrés.

Son accroche pour casque.

Ses bienfaits.

Commandez ce bureau assis-debout sur Amazon

L'offre Amazon sur le bureau assis-debout Homavo

Le bureau assis-debout Homavo, dans son format 120 x 60 cm, s'affiche à 99,99 € sur Amazon. Il s'agit là d'une offre intéressante sur la version en bois brut, les autres coloris se présentant à 129,99 €.

Parmi les options accompagnant votre commande, vous trouverez la possibilité de régler en 4 x 25,63 €.

Une alternative plus spacieuse avec le bureau Sanodesk SQ1

Nous remarquons aussi une alternative plus spacieuse et plus poussée avec le bureau assis-debout QS1 de Sanodesk. Ses dimensions de 140 x 60 cm sont suffisantes pour recevoir deux écrans à la fois.

Il va plus loin en ajoutant un système anticollision, mais aussi un clavier de contrôle avec fonctions Mémoires.

Shoppez le bureau QS1 de Sanodesk

Modifiez vos habitudes de travail en passant au bureau assis-debout. À long terme, les gains sur votre santé s'annoncent considérables. C'est un réel investissement à envisager pour votre avenir personnel et professionnel.