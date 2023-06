Fête des Pères : réduction de 50€ sur la Samsung Galaxy Tab A8

Ce sont autant d'occasions pour trouver une idée de cadeau avant le 18 juin prochain.

Parmi les rabais mis en ligne, il y a une offre touchant le pack de la tablette Samsung Tab A8. En plus du prix en baisse, ce bon plan s'accompagne des avantages habituels des commandes Darty. Fiche technique de l'appareil, public cible... Voilà tout ce que vous ne pouvez ignorer.

La Samsung Galaxy Tab A8 32 Go, une tablette complète et légère

Avant tout, nous vous donnons les détails de l'offre. En temps normal, la Samsung Galaxy Tab A8 32 Go et son pack comprenant une housse de protection sont cédés à 259,99 €. Après une remise de 50 €, ce prix conseillé descend à 209,99 €. Cela représente 20% de baisse immédiate, rendant l'appareil plus accessible quelques jours avant la fête des Pères.

Elle vous donne une idée intéressante pour faire plaisir à votre papa. Mais le site marchand ne s'arrête pas là et vous offre la livraison. Cela dit, vous pouvez aussi payer un supplément de quelques euros et recevoir votre colis encore plus rapidement (une option utile pour les achats de dernière minute). Une dernière possibilité gratuite et rapide : retirer votre commande directement au magasin Darty le plus proche de chez vous.

Découvrez aussi le programme Darty, un abonnement vous permettant de profiter de l'entretien et des réparations de tous vos appareils en illimité. Le site présente des extensions de garantie vous permettant aussi de couvrir votre nouveau cadeau.

Acheter la Samsung Galaxy Tab A8 32 Go

Samsung Galaxy Tab A8 ou le cadeau parfait pour la fête des Pères

Comment savoir si la tablette tactile de Samsung saura convaincre l'heureux destinataire de votre cadeau ? En tant que modèle 10,5", la Tab A8 est d'abord une grande tablette. Si votre père aime regarder des vidéos ou recherche tout simplement une navigation confortable sur Internet, celle-ci devrait lui plaire.

Elle peut toutefois être tenue d'une seule main, son profil ultrafin s'adaptant bien aux personnes aux petites mains. À l'intérieur, l'appareil reste performant, ses composants pouvant satisfaire tous les usages courants. Le plus important reste son processeur Tiger T618, une puce délivrant une puissance suffisante pour le streaming et les utilisations multitâches.

Ses 32 Go d'espace libre sont extensibles via une carte microSD, vous assurant une capacité adaptée à des fichiers volumineux. Cette caractéristique sera notamment utile si votre père utilise sa tablette pour des usages professionnels.

Il y a aussi l'autonomie. La Galaxy Tab A8 emporte une batterie de 7 040 mAh capable de tenir durant des heures, même face à des utilisations intensives. En outre, elle est compatible avec une charge rapide 15 W, vous permettant de ne pas vous en passer trop longtemps entre deux recharges.

Commandez la Galaxy Tab A8 pour la fête des Pères

Voilà les éléments qu'il faut retenir de la tablette de Samsung, celle-ci s'accompagnant d'une housse de protection supplémentaire. Vous savez désormais si ce modèle est le cadeau idéal pour la fête des Pères. Et si tel n'est pas le cas, continuez de parcourir le catalogue high-tech de Darty : le site a beaucoup d'autres réductions sur des dizaines d'autres idées de cadeaux en magasin.