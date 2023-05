Fêtes des Mères : Offrez le sèche-cheveux Dyson Supersonic

Optez pour le sèche-cheveux Dyson Supersonic et son coffret complet incluant une brosse démêlante, un peigne et plusieurs embouts. Propulsé par le moteur numérique Dyson V9, l'appareil vous permet de créer tout type de coiffure sans abîmer les cheveux. Léger, compact et puissant, il deviendra rapidement un indispensable de votre routine beauté.

Dyson Supersonic : un séchage optimal et des résultats professionnels

Depuis plusieurs années maintenant, les appareils Dyson sont connus pour leur efficacité et leur qualité. Si la marque est aujourd'hui mondialement réputée pour ses aspirateurs haut de gamme, elle est également appréciée pour ses sèche-cheveux design très fonctionnels.

Le sèche-cheveux Dyson Supersonic, notamment, est très prisé des utilisateurs. Ce dernier vous promet un séchage parfait et des résultats dignes des plus grands coiffeurs professionnels. Grâce à lui, vous pourrez créer des coiffures des plus simples aux plus sophistiquées en un rien de temps.

Découvrir le sèche-cheveux Dyson Supersonic

Toutes les fonctionnalités du sèche-cheveux Dyson Supersonic

Le sèche-cheveux Dyson Supersonic ne manque pas de fonctionnalités :

L'appareil affiche un design épuré et dispose d'un poids parfaitement équilibré (le moteur est ici dans le manche de l'appareil). Ses couleurs (bleu pervenche et rosé) sont également agréables.

Il offre un contrôle intelligent de la chaleur et ne brûle pas les cheveux. Cette action tend également à préserver leur brillance naturelle.

Il dispose d'un moteur numérique rapide, léger et compact.

Sa technologie Air Multiplier vous offre un séchage rapide à haute pression et à grande vitesse.

Vous profitez de trois réglages de vitesse précis (séchage rapide, séchage normal, brushing) et de quatre réglages de chaleur différents allant de 100 °C à 28 °C.

L'appareil est silencieux et est capable de fonctionner à une fréquence presque inaudible.

Acheter le sèche-cheveux Dyson Supersonic

Dyson Supersonic et son coffret ultra complet

En optant pour le Dyson Supersonic, vous ne profitez pas uniquement du sèche-cheveux, mais bénéficiez d'une large palette d'accessoires offerts d'une valeur globale de 109 €. En effet, le Dyson est vendu avec un coffret complet contenant :

Un coffret de rangement dans un revêtement en tissu doux ;

Un diffuseur parfait pour définir des boucles sans frisottis ;

Un peigne à dents larges spécialement conçu pour les cheveux bouclés ;

Un embout de finition lisse, idéal pour les coiffures lisses et raides ;

Un embout de séchage doux de rechange ;

Un concentrateur pour brushing diffusant un flux d'air précis et contrôlé idéal pour contrôler les cheveux mèche par mèche.

Actuellement, le sèche-cheveux Dyson, incluant l'ensemble des accessoires mentionnés ci-dessus, est vendu au prix de 479 € sur le site Internet de la marque. Il s'agit du meilleur prix garanti. Si vous trouvez ce même modèle à un prix inférieur sur un autre site, Dyson vous rembourse la différence de prix.

Offrir le Dyson Supersonic pour la fête des Mères

Livraison gratuite, paiement en 4x sans frais, offre « satisfait ou remboursé » : tous les avantages de choisir Dyson

Outre bénéficier du meilleur prix garanti, choisir Dyson vous permet d'accéder à d'autres avantages exclusifs. En l'occurrence, la livraison standard vous est offerte pour toute commande de plus de 60 €. Si vous réalisez votre acquisition du lundi au vendredi avant 14 h, votre achat vous sera livré sous 48 heures.

Autre atout, et non des moindres, vous pouvez régler votre achat jusqu'à 4 fois sans frais. Ainsi, pour un achat de 400 €, vous pouvez faire un apport de 100 € puis régler trois autres mensualités de 100 €.

Enfin, chez Dyson, vous êtes satisfait ou remboursé. Vous disposez d'un délai de 30 jours pour faire une réclamation et demander un remboursement si l'appareil ne vous convient pas.

Profiter de l'offre Dyson pour la fête des Mères

C'est le moment de se faire plaisir ou de faire plaisir aux mamans à l'occasion de la fête des Mères grâce au sèche-cheveux Dyson Supersonic. Rendez-vous sans plus tarder sur le site Internet de la marque pour en savoir davantage.