Samsung : Les Galaxy Buds2 Pro en promo pour la Fête des Mères

Avec le temps nécessaire à la livraison de votre colis, il ne vous reste plus que quelques jours pour faire votre choix.

La solution pourrait venir de chez Samsung. La marque coréenne a prévu une série de réductions sur ses appareils emblématiques. Parmi eux, il y a les écouteurs sans fil Galaxy Buds2 Pro. Que faut-il retenir de ces accessoires ? Sont-ils faits pour votre maman ? Et quel est le montant de leur remise ? Les réponses à ces questions vous attendent ci-dessous.

Les Galaxy Buds2 Pro, pour une qualité sonore digne de Samsung

Les écouteurs True Wireless de Samsung sont synonymes de grande fiabilité. Les Buds2 Pro ne font pas exception : leur fiche technique est idéale pour l'écoute nomade la plus pure.

Sa réduction active du bruit en témoigne. Une fois cette fonction activée, les Buds2 Pro opposent une fréquence contraire à tous les bruits environnants. Ils ne vous laissent rien entendre d'autre que votre musique. Si cette technologie peut être utile en intérieur, elle pourra vous accompagner en extérieur. Elle annulera les bruits des automobiles, les conversations des passants ou même le bruit du vent.

Les écouteurs de Samsung reposent sur une technologie Audio 360 et sur la Hi-Fi 24 bits. Avec la qualité du Bluetooth 5.3 en plus, elles assurent un résultat stéréo parfaitement optimisé et une excellente spatialisation du son. Que ce soit dans les graves, les aigus ou dans la reproduction des voix (car ces écouteurs gèrent la prise d'appels), ils présentent des sonorités de grande précision.

Des écouteurs True Wireless étudiés pour vous suivre partout

Si votre maman a l'habitude de l'écoute en extérieur (par exemple lors de sa course à pied quotidienne), la réduction de bruit sera parfaite pour elle. Mais ce n'est pas tout. Les Galaxy Buds2 Pro ajoutent une grande robustesse, une caractéristique utile pour les utilisatrices nomades.

Certifiés IPX7, ces écouteurs résistent très bien à la pluie et à une immersion temporaire. Vos Buds2 Pro vous échappent des mains et tombent dans une flaque ? Ce n'est pas un problème.

Une fois en place, il n'y a aucune raison pour que vos accessoires vous échappent. Sur ce point, Samsung a repris la recette de l'ancienne génération. Très discrets et légers, les écouteurs sont confortables et tiennent bien en place, même dans le cas d'une pratique sportive.

Votre cadeau moins cher grâce à la promo Fête des Mères de Samsung

Dernier avantage : ces écouteurs sans fil sont en réduction en amont de la fête des Mères. Déjà réduits de 30 € (199 € au lieu de 229 €), ils ajoutent 20 € de rabais supplémentaire en entrant le code MAMAN au moment de valider votre panier.

Pour réduire encore davantage votre facture, pensez aussi à l'offre de reprise : elle peut vous rapporter jusqu'à 30 € en bonus de reprise. Enfin, les membres Samsung auront droit à des points Samsung Rewards sur leur compte.

Les Galaxy Buds2 Pro ne sont pas les seuls appareils à profiter d'une remise sur le site de Samsung. Électroménager, smartphones, tablettes ou TV... Actuellement, vous pourrez trouver une remise de 10 € tous les 100 € d'achat avec le code SAMSUNG10.