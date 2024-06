Guide d’achat : comment choisir son aspirateur robot en 2024 ?

Les modèles les plus simples se contentent d'aspirer les sols durs de manière aléatoire. Les solutions plus complètes et connectées ajoutent une fonction de lavage capable de passer sur les tapis ou recevoir les poils d'animaux sans emmêler leur brosse puis vider leur bac de poussière dans une base dédiée. Équipez votre maison avec un appareil connecté en vue des prochaines vacances d'été.

Quels sont les critères à prendre en compte dans le choix d'un aspirateur robot ?

La première information à retenir concerne les dimensions de votre appareil électroménager. Votre aspirateur robot doit pouvoir passer jusque sous les meubles.

Les brosses doivent rester efficaces en toutes circonstances, face aux cheveux ou aux poils d'un chien.

Renseignez-vous sur le mode de déplacement de l'engin. Un aspirateur robot peut utiliser un mode de déplacement aléatoire. Il peut cartographier votre espace intérieur afin d'optimiser ses déplacements.

Quelle est l'autonomie moyenne d'un aspirateur robot ?

Il faut distinguer deux types d'autonomies pour un aspirateur robot :

La surface nettoyée en une seule charge. Les meilleurs modèles affichent jusqu'à 120 minutes d'endurance sans jamais recharger. La plupart des appareils sont en mesure de retourner seuls à leur base pour reprendre leur travail plus tard.

La durée maximale sans vidage de son bac à poussières. La présence d'une base avec fonction de vidage l'étend considérablement. Avec cette dernière, certains appareils peuvent rester sans intervention de votre part pendant un maximum de plus de deux mois.

Faut-il choisir un aspirateur robot connecté ?

Le paramétrage d'un aspirateur robot se fait par smartphone ou par tablette. Il nécessite une application gratuite fournie par le fabricant. Quelques modèles conservent une télécommande ou un écran de réglage directement sur l'engin.

De plus en plus d'aspirateurs robots sont compatibles avec les commandes vocales d'Alexa ou de l'assistant Google. Cette option offre un confort d'utilisation supplémentaire. Elle permet de lancer immédiatement un nettoyage, sans chercher son smartphone.

Quel robot choisir avec un animal de compagnie ?

Les aspirateurs robots présentent une conception avec ou sans brosse. L'idéal est de choisir une solution avec brosse, mais spécialement conçue pour démêler les poils ou les cheveux. Les alternatives sans brosse ne sont pas efficaces dans ce type de situations.

Notre sélection d'aspirateurs robots pour 2024

Nous avons regroupé des valeurs sûres pour vos prochaines vacances. Pour chacun d'eux, nous vous présentons leurs avantages comme leurs inconvénients.

Cecotec Conga 999 : l'aspirateur robot pas cher

Parmi les options à petit budget, le Conga 999 de Cecotec est disponible à moins de 100 €. Il se démarque par sa haute autonomie, avec jusqu'à 120 minutes d'endurance. Extrêmement polyvalent, il assure cinq fonctions différentes, comme le lavage ou le séchage de vos sols.

Il dispose de deux brosses latérales, une conception pensée pour écarter tout risque d'enchevêtrement. L'engin dispose de deux niveaux de nettoyage. Il est livré avec une télécommande.

L'application fonctionne comme une alternative pour les paramétrages plus avancés. Elle permet de gérer le niveau d'aspiration ou de changer de mode.

Ses avantages :

Petit prix.

Grande autonomie.

Solution 5-en-1.

Ses inconvénients :

Navigation personnalisable, mais perfectible.

Ultenic D10 : l'aspirateur robot multiétage

Grâce à un système de cartographie multiétage, l'Ultenic D10 peut nettoyer de grandes maisons sans problème. Il utilise la technologie LiDAR pour se repérer efficacement. Un chemin matriciel pensé pour optimiser chaque déplacement est disponible en un clic. Ce modèle vous indique même sa localisation en temps réel.

Avec une autonomie de 120 minutes, il convient à de grandes superficies. Si nécessaire, il revient seul à sa base pour reprendre son travail plus tard. Sa conception mince (32 cm de diamètre) lui permet de passer entre les pieds des chaises ou sous les meubles.

Sa technologie Auto-Boost lui permet d'éliminer les saletés incrustées sur toutes les surfaces, même les tapis. Il affiche un faible niveau sonore (50 dB).

L'application vous permet de modifier ses options. L'Ultenic D10 est compatible avec tous les assistants vocaux (Siri, Google Assistant, Alexa).

Ses avantages :

Aspirateur silencieux.

Compatible avec les tapis.

Design mince.

Ses inconvénients :

Encore un peu trop haut pour aller sous certains meubles.

iRobot Roomba i1 : un aspirateur robot idéal pour les propriétaires d'animaux

iRobot Roomba i1 présente une aspiration 10 fois plus puissante. Avec un système de nettoyage en trois étapes, il est idéal pour les propriétaires de chiens ou de chats.

Ses deux brosses sont spécialement conçues pour éviter l'emmêlement de poils ou de cheveux. Produites en caoutchouc, elles nettoient toujours les sols en profondeur. L'engin ajoute la technologie Dirt Detect afin d'adapter dynamiquement la puissance nécessaire au niveau de saleté.

Entièrement configurable via l'application, l'appareil est capable de cartographier votre maison afin d'optimiser ses nettoyages. Il est même en mesure d'anticiper vos besoins. À la saison des pollens, par exemple, il vous adresse des suggestions de nettoyage personnalisées.

Ses avantages :

Aspiration puissante.

Suggestions de nettoyage.

Adapté aux poils d'animaux.

Ses inconvénients :

Bruyant sur les sols durs.

Ultenic TS1 : l'aspirateur robot lavant avec base incluse

Cet aspirateur Ultenic TS1 multifonction favorise la tranquillité avec une base incluse. Elle lui permet de vider seul son bac à poussière. Vous aurez seulement à retirer ce dernier une fois toutes les 8 semaines. En plus de l'aspiration, il est capable de laver. Il convient aux sols durs comme aux moquettes.

Ce modèle est remarquable par sa faible hauteur (7,4 cm) utile pour passer sous les meubles. Il comporte une fonction de stérilisation. Capable d'éliminer jusqu'à 99,9 % des bactéries, il vous assure un espace intérieur plus propre.

En plus de l'application fournie, des commandes sont directement présentes sur la base pour les réglages les plus simples. Le TS1 est compatible avec les assistants vocaux.

Ses avantages :

Faible hauteur.

Autonome pendant 8 semaines.

Solution de stérilisation.

Ses inconvénients :

Puissance d'aspiration limitée.

Dreame L20 Ultra Complete : l'aspirateur robot surpuissant

Avec une puissance d'aspiration de 7 000 Pa, cet aspirateur robot Dreame L20 Ultra Complete fait partie des plus efficaces du marché. C'est un appareil haut de gamme, conçu pour une utilisation quasiment autonome dans de grandes maisons.

Dreame l'a équipé de la technologie MopExtend. En plus de l'aspiration, il déploie ses serpillières vers l'extérieur afin d'atteindre les espaces difficiles d'accès. Il les replie au moment de passer sur les moquettes. Avec son système PathFinder, il est capable d'éviter 55 types d'objets différents.

Livré avec une grande base, le L20 Ultra Complete peut tenir jusqu'à 75 jours sans intervention de son propriétaire.

Ses avantages :

Aspirateur surpuissant.

Autonomie extrême.

Système de serpillières extensibles.

Cartographie efficace.

Ses inconvénients :

Très onéreux

Moins chers, les aspirateurs robots sans base fournie s'adressent à des besoins ponctuels, ou aux budgets plus modestes. C'est le cas du modèle de Cecotec par exemple. À l'inverse, les formules de Dreame ou d'Ultenic sont conçues pour vous laisser tranquille le plus longtemps possible. Avant de partir en vacances, choisissez un modèle capable de prendre soin de votre intérieur. Profitez d'une maison impeccable dès votre retour avec les offres actuellement en cours chez Amazon !