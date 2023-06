Havas Voyages : 3 destinations alliant culture et détente

C'est le moment d'y remédier. Partez en voyage avec Havas Voyages et découvrez des pays riches. Espagne, Italie, île Maurice, Havas Voyages vous offre le choix entre des dizaines de destinations différentes. Chacune d'entre elles vous propose un dépaysement hors norme et quelques belles surprises. Voici un top 3 des destinations à ne surtout pas manquer si vous souhaitez combiner immersion culturelle et repos.

Grenade, joyau de l'Andalousie

Grenade, au sud de l'Espagne, accueille chaque année des milliers de visiteurs. Il faut dire qu'elle jouit d'un très grand nombre d'atouts. Elle se trouve au pied de la Sierra Nevada et non loin du bord de mer. Bien sûr, les visiteurs se déplacent également en masse pour découvrir son célèbre monument historique, l'Alhambra.

L'Alhambra est un palais médiéval fortifié. Il s'agit de l'un des plus hauts lieux d'Espagne. À l'intérieur, vous verrez de magnifiques jardins, de majestueuses églises chrétiennes, des tours médiévales et de très beaux palais nasrides arabes.

Outre l'Alhambra, ne manquez pas de visiter la cathédrale de Grenade ainsi que la chapelle royale. La cathédrale, particulièrement imposante, a été édifiée à partir de 1518. La chapelle royale, quant à elle, a été construite sur l'ordre d'Isabelle la catholique.

Pour votre séjour à Grenade, vous pourrez loger à l'Impressive Playa Granada 4 étoiles. Cet hôtel haut de gamme se situe sur la Costa Tropicale, au bord de la plage, et à seulement 40 minutes de Grenade. Vous apprécierez son architecture, ses espaces verts, son spa ainsi que la qualité de ses restaurants.

Découvrir l'Impressive Playa Granada 4 étoiles

Martinique, célèbre île des Antilles

La Martinique pourra combler les voyageurs en quête de farniente et de découverte. Cette île surprenante vous promet une échappée bien loin de votre quotidien.

Sur place, vous pourrez vous baigner dans les eaux chaudes des Caraïbes, vous prélasser sur les plages de sable fin de l'île ou goûter à sa gastronomie locale. Vous aurez également toute l'opportunité de découvrir son riche patrimoine historique. La Martinique possède, en effet, de nombreux sites historiques. Ces derniers vous permettront de retracer son passé.

À Fort-de-France, par exemple, vous pourrez visiter de superbes demeures créoles. Ne manquez pas non plus la cathédrale Saint-Louis ou la bibliothèque Schœlcher. Le château Dubuc et ses splendides ruines sont également un incontournable de l'île. Enfin, le Jardin botanique de Balata séduira les amoureux de faune et de flore tropicales.

Pour votre séjour en Martinique, vous aurez le choix entre une large sélection d'hôtels tous plus confortables les uns que les autres. En l'occurrence, vous pourrez séjourner à l'hôtel Diamant Les Bains 4 étoiles. Entièrement rénovée en 2019, cette résidence hôtelière jouit d'un emplacement privilégié en plein cœur du village du Diamant. L'hôtel se situe à 25 km de l'aéroport et se trouve à proximité de toutes les commodités.

Découvrir l'hôtel Le Diamant Les Bains 4 étoiles

Izmir, entre mer et montagnes en Turquie

Izmir, en Turquie, est à la fois un centre culturel et une station balnéaire. La ville se situe le long de la côte, en bordure de la mer Égée, et dispose de sublimes plages. Elle se trouve également au pied des montagnes et jouit de multiples forêts.

Izmir accueille chaque année davantage de visiteurs, et c'est loin d'être un hasard. En effet, cette ville compte de nombreux sites d'intérêt. Tous mettent en avant son aspect historique encore bien préservé. Izmir est également riche en histoire et en culture. Elle dispose de nombreux sites historiques incontournables qui retracent son passé.

Durant votre séjour, ne manquez pas la visite de :

La tour de l'horloge, monument emblématique de la ville. Implantée sur la place Konak, la tour de l'horloge a été conçue par un architecte français en 1901 (Raymond Charles Père) ;

La mosquée Yali, construite en 1755. Également située sur la place Konak, cette mosquée affiche une forme insolite octogonale ;

L'Asansör, monument construit à flanc de falaise dans le quartier de Karatas. Vous pourrez aussi vous y restaurer tout en profitant d'une vue spectaculaire sur la ville ;

Le mont Sipylos, montagne qui domine la ville.

Pour votre séjour à Izmir, vous pourrez séjourner au Mondi Club Cactus Paradise 4 étoiles. Cet hôtel situé en bord de plage est idéal pour les familles avec enfants. Il propose de nombreuses activités et est très confortable.

Découvrir l'hôtel Mondi Club Cactus Paradise 4 étoiles

Martinique, Espagne, Turquie, vous en savez maintenant davantage sur les possibilités qui s'offrent à vous pour vos prochaines vacances. Toutefois, soyez rassuré. Si cette liste ne contient pas la destination de vos rêves, rendez-vous sur le site Internet de Havas Voyages. Vous disposerez de dizaines d'autres possibilités.