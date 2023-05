High-tech : Top 3 des meilleures montres connectées en 2023

Pour surveiller sa composition corporelle, son activité sportive, pour écouter de la musique ou prendre des appels... Les utilisations personnelles et professionnelles sont toujours plus nombreuses.

De grandes marques, comme Samsung, Apple ou Garmin, développent certaines des meilleures montres connectées du marché. Mais d'autres enseignes proposent autant d'autres solutions à découvrir. Devant un si vaste choix, il devient difficile de retenir les bons critères, en particulier si vous n'avez jamais acheté ce type d'appareils auparavant. Voici une sélection de 3 montres intelligentes parmi les meilleures du moment, et pour chaque profil.

La Garmin Fenix 6 Pro, une montre pour les grands sportifs

La première place est dédiée à une montre extrêmement endurante. Pour les sportifs les plus aguerris, une montre connectée ne peut plus se contenter d'une simple étanchéité ou d'un suivi de l'activité. Le suivi GPS devient indispensable. Des capteurs corporels étendus doivent aussi fournir des informations supplémentaires sur la progression de l'utilisateur.

La Fenix 6 Pro de Garmin constitue une solution parfaite pour les grands sportifs. Disponible de 42 mm à 51 mm, cette montre multisports comprend un GPS compatible GLONASS/Galileo accompagné de fonctionnalités adaptées à chaque pratique. La fonction ClimbPro assure une planification de vos ascensions. 43 000 parcours de golf sont inclus, avec 2 000 cartes de ski.

Cette montre assure jusqu'à 14 jours d'autonomie. En option, elle peut même se recharger grâce à l'énergie solaire. Outre la fonction PacePro fournissant des conseils d'allure, elle suit notamment votre respiration et votre niveau d'hydratation.

Les plus :

Ses fonctionnalités étendues ;

L'indispensable fonction GPS ;

Avec recharge solaire en option.

Les moins :

Le suivi de tracé parfois délicat à utiliser.

La Samsung Galaxy Watch5, une solution pour tous les usages courants

Si vous faites partie des nombreuses personnes réalisant leur sport en salle, nul besoin de GPS. Vous pouvez alors vous reporter sur une montre davantage adaptée à votre quotidien. Prenez soin de choisir une montre étanche pour vos sessions aquatiques, ou même pour faire face aux immersions involontaires.

Chez Samsung, la Galaxy Watch 5 répond très bien à cette description. Disponible dans différents cadrans et coloris, elle illustre la volonté d'adapter une montre sportive aux autres activités quotidiennes. Côté sport, elle conserve le GPS et une étanchéité 5 ATM, mais dispose surtout d'un capteur BioActive. Il suivra tout ce qui détermine votre santé, y compris votre cycle du sommeil et votre composition corporelle.

Légère (28,7 grammes), elle dispose d'une batterie restaurant 45% de sa charge en seulement 30 minutes. Elle est aussi compatible avec le Bluetooth 5.2, assurant une connexion rapide avec l'ensemble de vos appareils sans fil.

Les plus :

Tactile facile et agréable à utiliser ;

Étanche 5 ATM ;

Légère et facile à porter.

Les moins :

Capteur BioActive parfois perfectible.

La Huawei Watch 3 Pro, la formule avec style

En dehors de toute activité sportive, de nombreuses personnes recherchent une montre connectée reprenant le style d'un appareil traditionnel. Les professionnels, par exemple, apprécieront de conserver un bracelet métallique.

La Huawei Watch 3 Pro répond à cette volonté. Ici, pas d'acier, mais un bracelet en titane, un matériau plus robuste. Si le résultat est un peu plus lourd (environ 54 grammes), il reste pourtant très facile à porter. De cette manière, l'appareil reprend le style d'une montre traditionnelle malgré son bel écran AMOLED tactile. Celui-ci offre une interface à l'utilisation simplissime grâce au système Harmony OS. En outre, la montre reste lisible, même au soleil.

Elle peut suivre de multiples activités sportives, comme la course à pied, la natation ou le cyclisme. La Huawei Watch 3 Pro dispose aussi d'une recharge sans fil et peut tenir jusqu'à 21 jours dans son mode d'économie d'énergie.

Les plus :

Grande autonomie ;

Facile à utiliser ;

Son style parfaitement adapté à des usages professionnels.

Les moins :

Applications compatibles limitées.

Ces quelques références sont suffisantes pour répondre à tous les profils d'utilisateurs. Que vous soyez un grand explorateur, un adepte des salles de sport ou un professionnel devant organiser sa journée, ces quelques montres peuvent vous satisfaire. Si vous n'avez pourtant pas trouvé votre bonheur, ne désespérez pas : Cdiscount a toujours de nouvelles solutions à vous faire découvrir.