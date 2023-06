Honor propose une remise sur le Magic5 Pro et vous offre des Earbuds3

Le Magic5 Pro fait l'objet d'une offre limitée réduisant son prix et l'accompagnant d'accessoires gratuits.

Cet appareil haut de gamme présente des caractéristiques intéressantes pour les utilisateurs exigeants. Poursuivez votre lecture : nous vous donnons toutes les informations importantes à connaître sur l'appareil et les détails de l'offre qui l'entoure.

Ce qu'il faut savoir de l'Honor Magic5 Pro : un smartphone haut de gamme et facile à réparer

Le Honor Magic5 Pro fait partie des smartphones optimisés pour le visionnage des vidéos. Il dispose pour cela d'un grand écran de 6,81 pouces. Grâce à la technologie OLED, cette vaste dalle affiche des couleurs vives, des contrastes élevés et des angles de vision larges. En plus des films ou des séries, il s'adapte bien au jeu vidéo ou à la simple navigation Internet.

Cet appareil peut aussi compter sur un processeur Snapdragon 8 Gen 2, une puce remarquable par son rapport entre performances et consommation d'énergie. Il est ici associé à 12 Go de mémoire vive, garantissant des performances fluides et réactives face à toutes les applications.

Par rapport à l'ancienne génération, le Magic5 Pro dispose aussi d'un tout nouveau système d'exploitation. Baptisé MagicOS 7.1, il assure une utilisation plus intuitive et plus facile. Il apporte aussi une compatibilité avec des technologies incontournables, comme la 6e génération de Wi-Fi ou les fonctions sans contact du NFC. Il est même compatible avec la connectivité 5G, offrant des vitesses de téléchargement et de navigation ultrarapides.

Si la robustesse de votre smartphone est importante à vos yeux, le Magic5 Pro d'Honor pourra vous intéresser. Non seulement l'étanchéité de l'appareil est certifiée IP68. Mais en plus, il affiche une note de réparabilité de 8/10. En d'autres termes, la marque garantit la simplicité de réparation et d'accès aux pièces détachées de son téléphone.

Alors, ce smartphone est-il fait pour vous ? Son grand écran, ses nouvelles fonctionnalités et sa haute résistance en font un modèle taillé pour des applications gourmandes et intensives. Les personnes recherchant un smartphone adapté à tous les usages quotidiens (multimédia, paiement sans contact, suivi d'exercices sportifs...) l'adoreront.

Les détails du bon plan à découvrir sur l'Honor Magic5 Pro

Normalement disponible à 1 199,90 €, l'appareil est temporairement disponible avec une remise de 200 €. Pour profiter de ce rabais, il suffit d'entrer le code promo A5P200 au moment de valider votre panier. Ce n'est pas suffisant ? L'enseigne vous propose un bonus de reprise pouvant atteindre 100 €.

En choisissant ce nouveau smartphone, la marque vous offrira aussi des Earbuds3 Pro, des écouteurs offrant un excellent confort, compatibles avec le Bluetooth multipoint et avec la charge sans fil. Une coque vous sera aussi offerte, protégeant encore davantage votre tout nouveau Magic5 Pro. Cet appareil le mérite bien.

Avec les facilités de paiement et la livraison gratuite sous 1 à 3 jours ouvrés via DHL Express, Honor vous donne un maximum de raisons de craquer. La réduction et les accessoires gratuits ne resteront pas disponibles très longtemps. Passez votre commande au plus vite si l'Honor Magic5 Pro vous a séduit.