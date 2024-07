Honor vs Xiaomi : quel smartphone à petit prix choisir pendant le Prime Day 2024  ?

Découvrez notre comparatif détaillé des deux smartphones pour vous aider à faire le meilleur choix, selon vos besoins.

Le smartphone Honor 90 Lite

Le Honor 90 Lite est conçu pour offrir une expérience utilisateur agréable sans sacrifier la qualité.

Points Forts

Écran : le Honor 90 Lite dispose d'un grand écran de 6,7 pouces pour profiter pleinement des vidéos, des jeux et de la navigation internet.

Caméra : la caméra principale de 100 MP est un atout majeur. Elle permet de capturer des photos nettes et détaillées, idéales pour les amateurs de photographie.

Performance : avec un processeur octa-core, ce smartphone assure une utilisation fluide et rapide, même en multitâche.

Batterie : sa batterie de 4 500 mA h est suffisamment puissante pour tenir toute la journée. De plus, la charge rapide permet de regagner 55 % de batterie en seulement 30 minutes, ce qui est très pratique pour les utilisateurs actifs.

Le Honor 90 Lite est également équipé de la connectivité 5G, du NFC et du Bluetooth 5.1. Ces fonctionnalités le rendent très compétitif dans sa gamme de prix.

Il est au prix de 179,90 € au lieu de 299 €.

Le Xiaomi Redmi Note 12

Le Xiaomi Redmi Note 12 est un autre excellent choix pour ceux qui recherchent un smartphone performant à un prix abordable.

Points Forts :

Écran : le Redmi Note 12 se distingue par son écran AMOLED de 6,67 pouces. Cet écran offre des couleurs vives et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est parfait pour une utilisation multimédia fluide et immersive.

Caméra : la caméra principale de 48 MP est très performante pour les photos du quotidien, avec une qualité d'image satisfaisante.

Performance : équipé d'un processeur Snapdragon, le Redmi Note 12 garantit une bonne réactivité et une navigation sans accroc.

Batterie : sa batterie de 5 000 mA h assure une excellente autonomie, idéale pour ceux qui utilisent beaucoup leur téléphone. La charge rapide de 33 W est également un atout.

Le Redmi Note 12 offre une connectivité complète avec la 5G, le NFC et le Bluetooth 5.1, tout comme le Honor 90 Lite. Cependant, son écran AMOLED et sa puissance de batterie légèrement supérieure le rendent particulièrement attractif.

Il est au prix de 159,90 € au lieu de 192,53 €.

Comparaison et verdict

Lorsque vous choisissez entre le Honor 90 Lite et le Xiaomi Redmi Note 12, il est important de considérer vos priorités.

Écran et Affichage : le Xiaomi Redmi Note 12 a l'avantage avec son écran AMOLED et son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela signifie des couleurs plus vives et des animations plus fluides, idéales pour regarder des vidéos et jouer à des jeux.

Performance : le Honor 90 Lite, avec son processeur octa-core, offre une performance légèrement supérieure, particulièrement en multitâche. Si vous utilisez beaucoup d'applications en même temps, cela peut être un avantage.

Caméra : la caméra de 100 MP du Honor 90 Lite surpasse celle de 48 MP du Redmi Note 12 en termes de résolution et de détails. Si la photographie est une priorité pour vous, le Honor 90 Lite est un meilleur choix.

Batterie : les deux téléphones offrent une excellente autonomie. Cependant, le Redmi Note 12, avec sa batterie de 5 000 mA h, peut durer un peu plus longtemps. La charge rapide est également légèrement rapide sur le Redmi Note 12.

Prix : le Honor 90 Lite est légèrement moins cher, ce qui peut être un facteur décisif pour ceux qui ont un budget serré.

Pour ceux qui cherchent un écran de meilleure qualité et une autonomie légèrement supérieure, le Xiaomi Redmi Note 12 est un excellent choix. Cependant, si vous privilégiez une meilleure caméra et un excellent rapport qualité-prix, le Honor 90 Lite est le choix idéal pendant ce Prime Day 2024. Les deux modèles offrent de très bonnes performances pour leur prix, ce qui en fait des options parfaites pour un achat intelligent. Choisissez celui qui correspond le mieux à vos besoins et profitez des offres exceptionnelles du Prime Day !

