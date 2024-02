HP, Acer, Asus : quelle marque choisir pour son ordinateur tout-en-un  ?

Nous sélectionnons, pour vous, des solutions de grandes marques, chacune constituant un gage d'efficacité pour le travail. Découvrez les fonctionnalités de quatre ordinateurs :

Acer Aspire C22-1600

HP All-in-One 24-cb1029nf

Asus Vivo AiO 24 M3400

CSL Unity F27W-JLS .

Acer Aspire C22-1600, un ordinateur simple et efficace

Le PC tout-en-un Acer Aspire C22-1600 se distingue par sa simplicité et son efficacité. Arborant un écran de 21,5 pouces FHD, il est alimenté par un processeur Intel Pentium QC N6005 cadencé à 2 GHz.

Accompagné de 4 Go de RAM (extensible jusqu'à 16 Go) et d'un stockage SSD de 256 Go, cet ordinateur assure des performances fluides pour des tâches quotidiennes. Doté d'une carte graphique Intel UHD Graphics, il s'accompagne d'un clavier et d'une souris. Une solution simple, complète et pratique !

HP All-in-One 24-cb1029nf, entre puissance et polyvalence

Le HP All-in-One 24-cb1029nf est une machine polyvalente alliant puissance et élégance. Avec un écran de 24 pouces, ce PC emporte un processeur Intel Core i5-1235U de 12e génération, cadencé jusqu'à 4,4 GHz grâce à la technologie Intel Turbo Boost.

Il offre une mémoire RAM DDR4 de 16 Go et un stockage SSD PCIe NVMe de 512 Go pour des performances rapides et une grande capacité de stockage. La carte graphique Intel Iris Xᵉ garantit des graphismes nets et détaillés. La webcam HD 720p avec microphone intégré facilite les visioconférences.

Asus Vivo AiO 24 M3400, une configuration AMD endurante

L'Asus Vivo AiO 24 M3400 offre une expérience audiovisuelle d'excellente qualité avec son écran FHD de 23,8 pouces et son processeur AMD Ryzen 5 5625U. Ce PC est équipé de 16 Go de RAM et d'un stockage SSD de 512 Go, vous assurant une excellente réactivité et une grande capacité de stockage.

Alimenté par la carte graphique AMD Radeon Graphics, il offre des performances graphiques impressionnantes. Livré avec Windows 11, clavier et souris, cet ordinateur tout-en-un est prêt à répondre à tous les besoins informatiques modernes.

Le CSL Unity F27W-JLS, le confort de la solution 27"

Le PC tout-en-un CSL Unity F27W-JLS est une solution informatique complète. Son processeur QuadCore Intel N5100 cadencé jusqu'à 2 800 MHz excelle dans la gestion de tâches diverses. Équipé de 16 Go de mémoire vive, ce PC tout-en-un permet une gestion fluide de multiples applications en même temps. Vous pouvez travailler de manière efficace, même lors de tâches intensives en ressources.

Avec une capacité de stockage de 1 000 Go, le CSL Unity F27W-JLS offre un espace conséquent pour vos fichiers, documents, photos et vidéos. Son SSD M.2 NVMe 2242 en option permet d'améliorer la vitesse de lecture/écriture, vous garantissant des performances de stockage rapides et efficaces.

Pour répondre à des besoins de stockage accrus, un SSD M.2 NVMe 2242 optionnel peut lui être ajouté, apportant une plus grande évolutivité pour s'adapter à vos besoins futurs.

Que vous recherchiez la simplicité, la puissance ou l'excellence audiovisuelle, ces ordinateurs tout-en-un offrent des options variées pour répondre à vos besoins spécifiques. Les grandes marques présentent des alternatives pour tous les profils d'utilisateurs.