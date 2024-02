Idée cadeau pour la Saint-Valentin : la montre connectée Garmin Venu SQ

C'est bientôt la Saint-Valentin et vous n'avez pas d'idée de cadeau pour votre moitié ? Découvrez cette montre Garmin idéale pour vous accompagner au quotidien et dans vos séances de sport.

La montre connectée de Garmin : un outil design tout-en-un

La Garmin Venu SQ peut assurer une multitude de services différents. Cela commence par son GPS intégré. Pour les randonneurs et les autres sportifs d'extérieur, c'est un indispensable. Avec elle, plus aucune chance de vous perdre.

D'autres fonctions logicielles se consacrent à vos activités sportives, avec des modes de suivi dédiés. Des capteurs vous renseignent sur votre niveau d'hydratation ou sur la qualité de votre sommeil. Cette montre possède même son propre coach Garmin, il vous apporte des solutions et des conseils d'entraînements gratuits et personnalisés.

Elle continue de vous suivre dans le reste de votre vie quotidienne. En plus de la fonctionnalité de paiement sans contact Garmin Pay, elle stocke et diffuse votre musique pendant vos déplacements. Son design apporte une touche de style supplémentaire.

La Venu SQ présente une autonomie pouvant aller jusqu'à 6 heures avec son GPS et sa musique activés. Elle s'adapte parfaitement à des utilisations longues.

La montre Venu SQ est à un prix de 149 € sur Amazon au lieu de 199 € sur d'autres sites. Cette différence de 25 % n'est pas négligeable, ne passez pas à côté.

Toujours plus d'activités avec la montre connectée de Samsung

Une autre solution plus haut de gamme : la Samsung Galaxy Watch5 Pro à 299 €. Encore plus riche en fonctionnalités, cette montre connectée haut de gamme va plus loin dans le suivi de votre vie quotidienne.

En plus d'un capteur BioActive complet (électrocardiogramme, impédance bioélectrique et fréquence cardiaque), elle dispose d'une méthode plus précise pour le suivi du sommeil. Elle est compatible avec plus de 90 activités sportives différentes.

La Galaxy Watch5 Pro possède finalement un écran plus résistant que sur la génération précédente. Elle peut ainsi vous suivre lors de loisirs extrêmes.

Si la solution de Garmin ne vous a pas convaincu, prenez le temps de parcourir le catalogue. Il y a toujours de nouvelles bonnes affaires à découvrir sur le site marchand.