Immortalisez vos souvenirs de vacances avec cet appareil photo Kodak en promo

Ne laissez pas vos moments précieux s'envoler. L'appareil Kodak en promotion vous permet d'immortaliser vos instants magiques puis de les imprimer immédiatement pour les partager avec vos proches. Ce dispositif allie la nostalgie des Polaroids à la modernité des appareils numériques pour prendre et imprimer des photos directement. Profitez de cette offre exceptionnelle pour créer des souvenirs durables et les personnaliser avec des filtres, des emojis, et des stickers. Découvrez comment cet appareil innovant transforme chaque moment en une photo tangible pour vivre des émotions positives instantanées.

Le Kodak Printo Lite : un appareil photo instantané et amusant

Le Kodak Mini Short 3 Retro combine deux fonctionnalités :

Prendre des photos.

Imprimer les photos directement.

L'impression des photos stockées sur votre smartphone Apple ou Android nécessite une connexion Bluetooth.

Avant de lancer l'impression, utilisez l'application Kodak Photo Printer pour rendre votre photo originale :

Utiliser des filtres intégrés dans votre appareil pour donner un certain charme à vos photos.

Profitez de la fonctionnalité « Annuler » de l'appareil photo pour supprimer toutes images inconvenables : image floue, yeux fermés, etc.

Personnalisez le cadre de vos photos avec des emojis ou des stickers amusants. Le format d'impression disponible pour l'appareil Kodak est de 7,6 cm x 7,13 cm.

Optez pour une photo avec ou sans bordures. Les bordures sont personnalisables sur l'appareil photo ou le smartphone avant impression.

La technologie 11PASS vous fournit des photographies avec des couleurs vives. Plastifiées, elles sont protégées de l'eau, de la poussière ou des empreintes digitales. Cet appareil photo est compatible avec les selfies ainsi que plusieurs accessoires :

Capteur de 10 MP.

Objectif à focale fixe.

Flash LED.

Miroir intégré.

Découvrez une alternative produit : le Kodak Mini 2 Rétro

Le Kodak Mini 2 Rétro est un modèle plus économique comparé au Kodak Mini Shot 3. Il dispose de la même application Kodak Photo Printer avec les mêmes fonctionnalités. Sa petite taille compacte le rend facile à transporter dans votre sac à main ou dans votre poche. Vous pouvez même vous procurer son propre étui de voyage rigide à un prix très abordable.

La technologie 8PASS vous fournit des formats d'images plus petits que le Kodak Mini Shot 3. Les photos sont plastifiées pour les rendre résistantes :

À l'eau.

Aux UV.

À la poussière.

Aux traces de doigts.

Une excellente affaire pour une expérience nostalgique

Les appareils Kodak Printo Lite sont des appareils photo capables de capturer instantanément vos plus beaux souvenirs. Réalisez des économies sur l'achat de ces appareils en qualité numérique comme pour leurs recharges photos :

67 recharges photos fournies avec le Kodak Mini Shot 3.

64 recharges photos fournies avec le Kodak Mini 2 Rétro.

Les appareils Kodak Printo Lite vous rappellent la nostalgie des photographies instantanées. Donnez-vous l'occasion de personnaliser ces scènes uniques, avant de les stocker dans un album photo ou votre journal intime. Toutes ces photos résistent au temps et aux éléments indésirables sans rien perdre de leur éclat. Rendez-vous sur le site marchand pour en profiter.