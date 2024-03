Jusqu’à 200 € de réduction sur cette tablette Samsung

Pendant son festival, Samsung ne se contente pas de vous rembourser jusqu'à 100 € après achat, en fonction du modèle retenu. La marque assure également une solution de reprise et vous offre une paire de ses écouteurs Galaxy Buds FE.

Les détails de l'offre Samsung sur sa tablette tactile haut de gamme

Les deux versions de la Tab S9 FE profitent chacune d'une opération de remboursement :

En achetant la Galaxy Tab S9 FE 128 Go à 529,00 €, Samsung vous rembourse 80 € après votre commande.

En commandant la Galaxy Galaxy Tab S9 FE+ 256 Go à 799 €, la marque vous rembourse 100 €.

Dans les deux cas, la formule s'accompagne des écouteurs Galaxy Buds FE. Et ce n'est pas tout : si vous vous débarrassez d'un ancien appareil, l'entreprise vous proposera jusqu'à 100 € de bonus reprise sur sa valeur.

Achetez la Tab S9 FE sur Samsung

Ce qu'il faut savoir avant de commander la Samsung Galaxy Tab S9 FE

Cette tablette affiche un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 90 Hz. Avec cette dalle de 10,9", la Galaxy Tab S9 FE propose un grand confort visuel dans un format compact.

Elle s'accompagne d'un stylet, le célèbre S Pen de Samsung. En plus du réseau sans fil Wi-Fi, elle est compatible avec la 5G pour une navigation plus rapide sur Internet. Certifiée IP68, cette tablette tactile est entièrement étanche et ne craint pas les utilisations en extérieur.

Dans sa version S9 FE+, elle pousse ses performances encore plus loin. Son écran devient plus grand, atteignant une diagonale de 12,4". Sa batterie de 10 090 mA h se veut plus endurante, vous apportant jusqu'à deux jours complets d'autonomie.

Commandez la tablette S9 FE

Ce qu'il faut retenir des Galaxy Tab S9 FE/FE+ :

Un écran jusqu'à 12,4" pour le multimédia.

Des modèles compatibles 5G.

Une autonomie confortable, même en usage intensif.

Commandez la tablette S9 FE

Coup d'œil aux écouteurs Galaxy Buds FE

Les Galaxy Buds FE vous sont offerts avec votre tablette, mais vous pouvez aussi les acheter séparément pour moins de 100 €.

Ces petits accessoires audio disposent d'une réduction active de bruit, annulant les sons qui vous entourent. Ils affichent une grande autonomie (30 heures), vous permettant de profiter longuement de votre musique sans aucune recharge.

Shoppez les Galaxy Buds FE

Les offres de remboursement de Samsung concernent aussi les autres secteurs, comme les télévisions ou les smartphones. Par exemple, pendant le Samsung Festival, sa toute nouvelle montre Galaxy Watch 6 rembourse jusqu'à 80 € sur son achat.