Liseuse Kobo Elipsa 10.3” : Un modèle complet pour lire, et écrire !

Optez pour la nouvelle liseuse numérique Kobo. Cet appareil est bien plus qu'une simple liseuse numérique. Certes, vous pourrez toujours lire vos livres préférés et les conserver à portée de main. Toutefois, grande nouveauté, la liseuse vous permet de prendre des notes grâce à un stylet adapté. L'appareil fera plaisir aux amateurs de lecture et aux personnes qui adorent annoter leurs documents.

La liseuse numérique Kobo XXL pour lire et écrire

La liseuse numérique Kobo vous permet à la fois de lire et d'écrire. En effet, vous pourrez prendre des notes intuitives sur un large écran tactile de 10,3 po. Ce format XXL mesure 193 x 227,5 x 7,6 mm. Il s'agit du plus grand modèle de la marque. Il vous suffit de vous munir du Stylet Kobo inclus pour annoter tous vos eBooks et les PDF que vous aurez téléchargés.

Mieux encore, la liseuse numérique Kobo Elipsa 10.3" vous permet de créer vos propres cahiers. Cette fonctionnalité est idéale pour convertir vos notes en texte dactylographié aisément. Le document mis au propre, exportez-les simplement en fonction de vos besoins grâce à l'Assistance Dropbox.

Par ailleurs, l'appareil dispose de 32 Go d'espace de stockage. L'idéal pour transporter des dizaines de livres avec vous sans jamais être ralenti par leur poids. Notez, par ailleurs, que la liseuse vous permet d'accéder à des millions d'eBooks directement dans la bibliothèque numérique de Kobo.

Actuellement, le pack liseuse numérique Kobo Elipsa 10,3" incluant un étui SleepCover et un stylet Kobo vous est proposé à 407 € sur le site de la Fnac.

Kobo Elipsa : une liseuse antiéblouissement

Grâce à la liseuse Kobo Elipsa, fini les maux d'yeux. En effet, cette dernière est équipée d'un système antiéblouissement. L'écran XXL profite également de la technologie Carta 1200 E Ink qui offre un affichage rapide. Les pages, par ailleurs, se tournent instantanément.

Vous appréciez de lire le soir ? Pas de problème, vous n'aurez qu'à ajuster la luminosité de votre liseuse grâce à la fonction ComfortLight. Choisissez simplement la teinte qui vous plaît le mieux et qui rend votre lecture agréable. Le mode Dark, quant à lui, permet d'afficher le texte en blanc sur un fond noir. Autrement dit, vous pouvez même vous servir de votre liseuse dans le noir complet.

Comment annoter des eBooks grâce au Stylet Kobo ?

L'une des grandes nouveautés de la liseuse Kobo Elipsa est qu'il est possible d'annoter des documents. Vous pourrez noter vos remarques et vos interrogations directement sur la page ouverte, exactement comme vous l'auriez fait avec du stylo sur un livre en papier. La liseuse réagit directement à la pression du stylet et ajuste l'épaisseur du trait.

Afin de simplifier la prise de notes, l'appareil vous permet également de souligner certains passages ou d'effacer des éléments. En bref, vous n'aurez plus peur de faire des erreurs.

Vous avez fini de lire ou d'écrire ? Rangez votre appareil dans son étui SleepCover. Ce dernier est parfait pour protéger la liseuse lorsque vous ne vous en servez pas. L'étui vous permet également de choisir l'inclinaison de votre liseuse afin de l'avoir à une hauteur idéale durant vos moments de lecture et d'écriture.

Changez votre façon de lire et d'écrire grâce à la liseuse numérique Kobo Elipsa. Vous appréciez ses fonctionnalités intéressantes (prise de notes, cahiers, etc.) et son format XXL. Ce dernier réduit la fatigue oculaire et offre un plus grand confort.