L'ordinateur Asus E510 à seulement 1€ pour toute souscription à la box SFR

En souscrivant à l'une de ses formules, vous trouverez des équipements high-tech à des prix réduits.

L'une des nouvelles offres de SFR sera difficile à battre. Si vous souscrivez à sa solution Box Fibre, le PC portable E510 d'Asus vous attendra à seulement 1 €. Et divers solutions et avantages vous attendent. Nous vous présentons ce nouveau bon plan SFR et l'ordinateur presque gratuit qui l'accompagne.

Un PC portable à partir de 1 € avec l'offre Fibre Premium de SFR

Trois offres Fibre vous attendent chez SFR. En fonction de l'abonnement que vous aurez choisi, vous profiterez d'une remise plus ou moins importante sur votre nouvel ordinateur.

Le rabais le plus conséquent concerne la formule SFR Fibre Premium. Avec elle, votre PC Asus sera à 1 € avec 8 €/mois supplémentaires sur le montant de votre abonnement. Vous pourrez aussi choisir de régler l'appareil en une fois : dans ce cas, il vous attendra à 193 €, un excellent prix pour ce modèle. Votre forfait Box, de son côté, sera à 43,99 €/mois pendant un an, puis à 56,99 €/mois.

La solution Fibre Premium de SFR doit répondre aux besoins de toute la famille, même lorsqu'elle multiplie les appareils connectés. Ses 8 Gbit/s partagés et son réseau sans fil Wi-Fi 6 vous assurent un accès nomade et ultrarapide à Internet.

Deux alternatives s'offrent à vous :

L'abonnement SFR Fibre Starter comprend le Wi-Fi 5 et un débit allant jusqu'à 500 Mbit/s. À 30,99 €/mois pendant un an (puis 44,99 €/mois), il donne accès à l'ordinateur d'Asus pour 49 € (+8 €/mois sur votre facture) ou à un paiement unique de 241 €.

L'abonnement SFR Fibre Power comprend le Wi-Fi 6 et un débit Internet partagé pouvant aller jusqu'à 2 Gbit/s. Accessible à 37,99 €/mois pendant 12 mois (puis 49,99 €/mois), il baisse le prix de l'Asus E510 à 29 € (et 8 € supplémentaires sur votre abonnement) ou à un paiement unique de 221 €.

Les formules s'accompagnent d'un engagement de 24 mois. SFR ajoute des avantages en plus, comme la livraison de vos équipements à votre domicile, une sécurité permettant de protéger jusqu'à 5 appareils ou le stockage en ligne SFR Cloud. Vous profiterez aussi de centaines de chaînes TV incluses à votre abonnement.

Asus E510, le PC portable 15,6" léger et productif

L'ordinateur fourni avec votre abonnement fait partie des solutions utiles dans la vie de tous les jours. Il intéressera particulièrement les professionnels nomades ou souhaitant gagner en productivité.

Ce modèle est remarquable par son rapport entre poids et encombrement. C'est un ordinateur portable de 15,6", un gabarit utile pour profiter d'un vaste espace de travail. Il est pourtant assez compact pour une utilisation dans les transports en commun. En outre, il emporte une batterie bien optimisée et ne pèse que 1,6 kilo. Ce poids léger sera utile aux personnes en déplacements réguliers.

À l'intérieur, son processeur Intel N5030, sa puce graphique Intel Graphics 605 et ses 8 Go de mémoire vive sauront contenter les usages basiques. L'appareil ajoute un SSD M.2 NVMe de 512 Go accélérant son démarrage et l'exécution des applications. Tout a donc été pensé afin de simplifier l'utilisation et d'améliorer votre productivité.

