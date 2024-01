L’un des meilleurs smartphones Honor passe sous la barre des 400 €

Si cette navigation d'un nouveau genre réclame un appareil innovant, il n'est pas nécessaire de se ruiner pour en profiter. La preuve : en ce moment, Cdiscount réduit considérablement le prix de l'un des meilleurs appareils de la marque Honor. Passant actuellement sous le cap symbolique des 400 €, le Honor 90 présente un bien meilleur rapport qualité-prix. C'est l'occasion pour vous de découvrir sa fiche technique et de passer commande avec tous les avantages de l'enseigne marchande.

60 € de remise et un smartphone Honor pas cher chez Cdiscount

En naviguant sur Cdiscount, vous pourrez découvrir le smartphone Honor 90 à 399 € au lieu de 459 €. L'appareil affiche une réduction de 60 €, une baisse conséquente pour un smartphone de ce calibre.

Cdiscount ne s'arrête pas là pour vous faire craquer. Il vous donne la possibilité de régler en plusieurs fois. Avec les quatre mensualités, l'appareil ne vous coûtera que 102,23 €/mois. Cela le rend encore plus abordable.

La plate-forme vous offre la livraison et peut même reprendre l'un de vos anciens appareils gratuitement. En plus de vous faire gagner de la place, elle assure différentes options de livraison. Vous pourrez choisir de recevoir votre colis chez vous ou dans un point de retrait.

Renseignez-vous sur les options complémentaires avant de valider votre panier. Les garanties Casse et Vol sont accessibles à partir de 34,99 €. Avec la carte Cdiscount, vous pouvez encore étendre vos avantages sur toutes vos prochaines commandes.

Un smartphone 5G à petit prix, mais terriblement efficace

Les détails de l'offre étant désormais connus, nous pouvons vous en dire davantage sur les caractéristiques techniques de l'Honor 90.

Cet appareil est compatible 5G, vous permettant d'accéder au plein potentiel d'Internet. Orienté vers le multimédia, ce smartphone dispose d'un grand écran de 6,7". Sa dalle utilise la technologie AMOLED. Plus riche en contraste que les écrans traditionnels, elle donne plus de relief à l'image. Elle vous fait également profiter pleinement de tous vos contenus.

Cette dalle est rafraîchie en 120 Hz. Chaque seconde, elle affiche deux fois plus d'images que les anciens écrans de téléphone en 60 Hz. En plus des vidéos, vous apprécierez cette caractéristique dans vos jeux vidéo.

L'Honor 90, entre charge rapide et processeur surpuissant

Les autres composants de l'Honor 90 sont tout aussi performants. Ce smartphone utilise l'une des puces les plus puissantes du moment : la Snapdragon 7 Gen 1. Elle est susceptible de répondre aux besoins de n'importe quelle application actuelle.

L'appareil dispose même ici de l'Accelerated Edition de la puce, une solution amenant un nouveau niveau de performances sans impact sur la consommation énergétique.

L'endurance de l'Honor 90 s'avère élevée. Avec sa batterie de 5 000 mAh, il est capable de fonctionner une journée entière de manière intensive. La marque a même prévu une charge rapide de 66 W pour être sûr de ne jamais manquer d'énergie.

Ce smartphone surpuissant brille finalement par son module photo. Équipé d'un capteur principal de 200 mégapixels et de modules plus spécifiques, il est capable de filmer en 4K et d'offrir un grand-angle de 100°.

Voilà tout ce que vous deviez savoir sur l'Honor 90. La fiche technique comme le prix réduit sont autant de raisons de craquer. Vous pouvez passer commande et recevoir votre smartphone dans les meilleurs délais avec l'aide de Cdiscount. Vous pouvez aussi rester sur le catalogue de l'enseigne et découvrir toutes ses offres lancées à l'occasion des nouveaux soldes.