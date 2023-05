La montre Garmin 7X, nouvelle référence du sport outdoor

En extérieur, une montre GPS avec un suivi du relief ou une cartographie sont toujours utiles.

Les constructeurs ne cessent d'innover dans ce domaine, présentant des montres connectées toujours plus riches. Garmin vient de lancer sa toute nouvelle Fenix 7X, une montre aux propriétés haut de gamme. Elle se classe clairement comme l'une des références du moment dans son domaine. Nous vous expliquons pourquoi.

L'indispensable GPS de retour chez Garmin

De nombreuses montres connectées disposent de leur propre système de géolocalisation. La Garmin Fenix 7X ne fait pas exception, mais en apportant son lot de nouveautés. En s'appuyant sur une localisation GNSS multibande (intégrant les déclinaisons GLONASS et GALILEO), ce petit accessoire dispose d'une précision inégalable.

Il ajoute une cartographie multicontinents : où que vous soyez, cette montre pourra vous indiquer votre position et vous assister en temps réel dans le suivi de votre parcours. En cas de besoin, l'utilisateur a accès à des options de géolocalisation supplémentaires. Avec SatiQ, vous pourrez modifier vos paramètres afin de favoriser la précision de votre appareil ou sa consommation d'énergie.

Des solutions complémentaires pour toutes les pratiques sportives

La Fenix 7X ne s'arrête pas à la géolocalisation. Elle la complète avec des fonctionnalités adaptées à chaque sportif. C'est simple : cette montre connectée comprend plus de 1 400 entraînements animés. Pour les fans de fitness, cette montre est remarquable par sa polyvalence : elle permet de cibler des groupes musculaires précis et de s'assurer que l'exercice est correctement réalisé. Une initiative utile aux sportifs d'extérieur, mais aussi d'intérieur.

Elle est capable de suivre des activités très différentes. Vous avez prévu de vous mettre à la plongée sous-marine ou à d'autres sports nautiques ? Ou peut-être craignez-vous simplement pour la solidité de votre montre ? La Fenix 7X est certifiée 10 ATM, soit une étanchéité à l'eau assurée jusqu'à 100 mètres de profondeur. Autant dire que même les adeptes de la plongée en apnée n'ont rien à craindre. Côté résistance, elle est même conforme à la norme militaire MIL-STD-810G.

Des prédictions pour une pratique plus saine

En plus des sports outdoor, elle fournit des informations pertinentes aux cyclistes, aux nageurs... En plus des incontournables (distance, temps, calories dépensées, etc.), elle mesure le rythme cardiaque et estime la distance pouvant encore être parcourue par l'utilisateur.

Ce type de prédictions aidera les sportifs à conserver un bon rythme. Lorsque vous dormez, la Fenix 7X analyse la qualité de votre récupération et vous fournit des conseils pour l'améliorer. Elle suit votre niveau d'hydratation, votre rythme cardiaque et beaucoup d'autres indicateurs corporels. En plus de satisfaire des sportifs de haut niveau, ce modèle s'adresse aussi aux personnes soucieuses de progresser tout en surveillant leur santé.

L'autonomie, un point central de la montre connectée de Garmin

Un dernier point très fort de la Garmin Fenix 7X est son endurance. L'appareil est conçu pour tenir le plus longtemps possible loin de toute prise électrique. Avec le GPS activé, elle est capable d'assurer jusqu'à 122 heures d'autonomie. Sur son mode expédition, elle pourra vous suivre pendant 139 jours. Elle est donc adaptée aux périples les plus longs.

Ce n'est pas encore suffisant à vos yeux ? Il s'agit là d'une montre solaire. Grâce à la technologie Power Sapphire, ce modèle se recharge tandis que vous marchez, optimisant encore davantage son autonomie.

Ajoutez à cela des technologies supplémentaires, comme la diffusion de la musique ou le paiement sans contact. Vous obtenez une montre connectée de très haut niveau, capable de suivre n'importe quelle activité sportive tout en s'intégrant à votre vie quotidienne. Si la Garmin Fenix 7X est pensée pour la pratique outdoor avec son GPS de grande précision, elle se veut polyvalente et pourra suivre d'autres profils. C'est ce qui fait d'elle le nouvel incontournable dans le domaine de la montre orientée sport.