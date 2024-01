Le mijoteur Moulinex Cookeo+ Connect est au meilleur prix pour les Soldes

Parmi les bonnes affaires à retenir, il y a d'ores et déjà l'appareil à mijoter connecté de la marque Moulinex. Le Cookeo+Connect affiche actuellement une remise de 13 %, soit 40 € de remise immédiate. Avec le paiement en plusieurs fois et les autres options et avantages de l'enseigne, ce prix réduit constitue une excellente occasion de rééquiper votre cuisine. Pour vous aider dans votre choix, nous avons exploré les caractéristiques techniques de l'appareil et en avons retiré l'essentiel. Nous vous détaillons l'essentiel ci-dessous.

40 € de réduction avec cette promo sur l'appareil de cuisine de Moulinex

En réduisant le prix de ce mijoteur de 13 %, l'appareil passe d'un prix standard de 299,99 € à 259,99 € chez Fnac. Cette remise immédiate de 40 € le rend plus abordable qu'à l'habitude.

Le site français ajoute quelques avantages supplémentaires lors de votre achat. La livraison standard est gratuite, vous faisant économiser quelques euros de plus. Avec le programme Fnac+, même la livraison accélérée vous est offerte. Une alternative vous permet aussi de retirer votre achat en 1 h au magasin Fnac le plus proche de chez vous.

Le site assure d'autres services, comme :

Une garantie de 2 ans.

Une solution Satisfait ou Remboursé.

Un SAV accessible 7 j/7.

Des retours gratuits en magasin.

Vous aurez la possibilité de régler en plusieurs fois. En les étendant jusqu'à dix mensualités, l'appareil devient encore plus abordable.

Pensez finalement au programme Fnac 2nde Vie. Il vous permet de revendre d'anciens produits en quelques clics et de déduire le fruit de votre vente de votre facture.

Acheter le Cookeo+ Connect chez Fnac

Ce qu'il faut retenir du mijoteur Cookeo+ Connect de Moulinex

Le Cookeo+ Connect est un mijoteur intelligent. Il vous permet de réussir toutes vos recettes à coup sûr en maîtrisant la cuisson de chaque aliment. Il vous aide également à gagner du temps en cuisine.

L'appareil affiche une puissance de 1 600 W suffisante pour n'importe quelle préparation. Sa capacité de 6 litres lui permet de satisfaire les besoins d'un couple ou d'une famille, jusqu'à six personnes.

Ce modèle brille par sa polyvalence et ses modes de cuisson, tout en restant compact. Il recense 200 recettes préprogrammées et six modes de cuisson. Son écran digital en couleurs vous donne accès à un véritable assistant culinaire personnel. Grâce à lui, vous serez guidé pas à pas dans le choix de chaque paramètre.

Une fois lancé, le Cookeo Connect+ s'occupe de tout. Vous n'avez pas besoin de le surveiller : chaque étape de la cuisson est automatique et dispose de sa propre sécurité.

L'application fournie par Moulinex vous donne accès à des possibilités supplémentaires. Elle vous permettra notamment :

De découvrir de nouvelles idées de plats.

De transférer des recettes vers votre appareil.

De profiter de nouveaux services et conseils pour vos préparations.

Pratique et facile à utiliser, la cuve antiadhésive de l'appareil est compatible avec le lave-vaisselle. Le Cookeo+ Connect a été conçu pour tenir le plus longtemps possible. Moulinex assure une mise à disposition rapide des pièces détachées pendant un minimum de 15 ans. Un réseau de 6 200 réparateurs agréés garantit de toujours trouver une solution à un éventuel problème.

Commander votre appareil de cuisine Moulinex chez Fnac

C'est tout ce qu'il fallait savoir du Moulinex Cookeo+ Connect. Vous l'aurez compris : cet appareil électroménager vous facilitera grandement la vie en cuisine. S'il vous reste des questions à son sujet, l'ensemble de sa fiche technique est disponible sur le site de Fnac. Profitez-en pour le découvrir pleinement avant la fin de la promotion.