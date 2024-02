Les Beats Studio Buds : les écouteurs à la technologie audio spatiale

Vous ne connaissez pas encore la technologie audio spatiale ? C'est le moment ou jamais de découvrir ce que cette technologie novatrice, ici couplée à la réduction active de bruit. Le tout, pour vous offrir des moments d'écoute révolutionnés.

Les Beats Studio Buds, des écouteurs pour contrôler pleinement le bruit

Les Studio Buds comprennent un système acoustique avec prise en charge de l'audio spatial. En d'autres termes, ils reproduisent une expérience plus immersive, simulant différents endroits de provenance du son. Cette technologie vous permet de plonger totalement dans votre bulle sans être gêné par l'environnement autour de vous.

Pour compléter la technologie audio spatiale, ils ont aussi la fonction de réduction active du bruit. Ils opposent une fréquence contraire aux sons environnants, pour ne laisser entendre rien d'autre que votre musique. Un mode Transparence permet de rester à l'écoute sans retirer vos écouteurs lorsque cela est nécessaire.

Des écouteurs immersifs, mais pas seulement

Ils s'adressent avant tout à une utilisation urbaine. Beats présente une formule discrète et tenant parfaitement en place. Plusieurs embouts de tailles différentes sont livrés avec les écouteurs pour plus de confort. Ces écouteurs sont parfaits pour le sport grâce à leur résistance à la transpiration et leur certification IPX4.

Ces petits accessoires sont compatibles avec les terminaux Android et iOS. Une fois connectés, leurs commandes restent accessibles sur le côté d'un simple toucher du doigt. Plus besoin de sortir votre smartphone pour régler votre musique. Les Studio Buds offrent 8 heures d'autonomie avec les écouteurs seuls, et jusqu'à 24 heures avec leur boîtier de recharge. Vous pouvez écouter de la musique toute la journée sans être interrompu.

La qualité des appels n'est pas en reste. Ces écouteurs possèdent deux microphones à filtrage spatial. Ce procédé capte votre voix et la distingue des bruits extérieurs comme le vent pour vous offrir une qualité optimale.

Ils arrivent chez vous gratuitement et avec des possibilités de retour offertes. Ces dernières vous garantissent de pouvoir les renvoyer sans débourser un euro si vous trouvez une meilleure offre après votre commande. Différents coloris vous attendent, chacun affichant son propre prix. Prenez le temps de bien choisir le vôtre.

Les Studio Buds constituent une solution intéressante pour découvrir la réduction active de bruit selon Beats. L'univers de la marque ne s'arrête pas là. D'autres écouteurs, mais aussi des casques audio vous attendent sur le site Amazon. Consultez sa gamme avant de faire votre choix.