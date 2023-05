Les meilleures machines à café broyeurs de grains en 2023

Pour des milliers de personnes appréciant le café au petit-déjeuner, elles sont le meilleur allié pour bien démarrer la journée.

Une multitude de professionnels les adoptent aussi à leur travail, le café fournissant un coup de boost indispensable pour terminer une journée difficile. Toutefois, le simple choix d'une machine avec broyeur à grains ne suffit pas. Il faut aussi considérer son encombrement, un modèle avec broyeur étant plus volumineux qu'une option à dosettes ou capsules. Il faut aussi considérer la polyvalence de l'engin, qui peut recevoir un mousseur à lait. Nous avons réuni une sélection de machines à café illustrant chaque critère à prendre en compte.

Avec ou sans kit barista ? Un gain de temps avec la Severin 4810

Les machines à café modernes sont automatiques. Appuyez sur une touche : la machine laisse tomber un peu de grain, le broie et l'utilise immédiatement pour la préparation de votre café.

Mais certaines ne vont pas aussi loin. Les machines à expresso manuelles comprennent des kits de barista permettant de réaliser des cafés de manière traditionnelle. En échange de ce style un brin vintage, ces machines vous réclament un peu de temps à chaque utilisation. Pour les professionnels et autres personnes pressées, il faudrait les éviter.

Cela dit, il existe des machines différentes. Certaines placent les deux solutions côte à côte et vous laissent le choix. D'autres vous mâchent le travail en broyant le grain à votre place. Vous n'avez plus alors qu'à mettre votre café moulu en place et à lancer votre machine.

Nous ne pouvons que recommander le gain de temps apporté par les machines automatisées. Nous en sommes toutefois restés à une machine simple : la Severin 4810. Cet appareil à filtre intègre un broyeur et affiche une capacité en grains de 200 grammes. Avec le sélecteur d'arômes et un degré de mouture personnalisable, elle réalise jusqu'à 10 tasses sans recharger. Elle répondra sans difficulté aux besoins quotidiens d'une ou deux personnes.

Les plus :

Un design compact ;

La cafetière évoquant les modèles traditionnels ;

Parfaite pour réaliser une multitude de tasses en une fois.

Les moins :

Des recharges plus fréquentes.

La Severin 4810 à 114,99 € chez Cdiscount

Encombrement : recherchez le compromis avec la Melitta Solo & Milk

S'il existe des modèles de différents formats, les machines avec broyeur sont globalement plus encombrantes que leurs concurrentes. Ici, il n'y a pas de secret : vous devrez choisir une machine à café capable de s'adapter à votre cuisine ou aux meubles présents sur votre lieu de travail.

Les choses ne sont parfois pas si simples. Les modèles les plus spacieux peuvent réaliser plusieurs cafés simultanément, une caractéristique utile à l'heure de la pause déjeuner où tous les employés de l'entreprise viennent chercher leur boisson. Une taille plus importante est également synonyme d'une réserve à grains plus grande : vous devrez la recharger moins fréquemment. Si les solutions compactes passent partout, une machine spacieuse est le signe de la tranquillité.

Parmi les modèles illustrant ce compromis, il y a la Melitta Solo & Milk. Assez peu encombrante (20 cm de large seulement), elle présente tout de même d'intéressantes fonctionnalités. Elle peut remplir 2 tasses simultanément et comprend l'incontournable mousseur à lait. Elle offre 3 niveaux d'intensité, dispose d'un arrêt automatique et d'un mode d'économie d'énergie. La marque a été élue meilleure marque dans le domaine des machines avec broyeurs en 2022.

Les plus :

Très bon rapport encombrement/fonctionnalités ;

Entretien et nettoyage simplifiés ;

Peut recevoir 2 grandes tasses.

Les moins :

Des fonctions de personnalisation limitées.

La Melitta Solo & Milk à 315,00 € au lieu de 458,19 € chez Cdiscount

Les programmes : visez la personnalisation avec la De'Longhi Specialista Arte

C'est l'un des avantages des machines haut de gamme : elles intègrent des programmes très différents. Certains peuvent être personnalisés selon les envies de chaque utilisateur. Ils intéressent les particuliers : cela vous fait gagner du temps chaque matin, vous évitant de devoir entrer chaque information de votre boisson favorite.

Si votre pause déjeuner est courte, vous n'aurez pas envie de la passer à paramétrer une machine à café. La possibilité d'entrer une multitude de profils différents devient incontournable lorsque le nombre d'utilisateurs augmente.

Dans ce domaine, nos regards se tournent vers la Specialista Arte de De'Longhi. Non seulement l'appareil est capable de mémoriser les préférences de ses utilisateurs. Mais en plus, elle dispose de 3 recettes prédéfinies et d'un broyeur offrant 8 niveaux de mouture différents. Ainsi dotée, elle présente un excellent rapport entre possibilités de personnalisation et polyvalence. Cette machine à broyeur est aussi fournie avec un kit de barista et une buse vapeur semi-professionnelle.

Les plus :

Digne d'une semi-professionnelle ;

Deux solutions en une avec le kit barista ;

Sa mémorisation des préférences.

Les moins :

Son style ne plaira pas à tous.

La De'Longhi Specialista Arte à 487,99 € chez Fnac

Côté connectivité : vers de nouvelles fonctionnalités avec la Melitta F830 T Smart

Les objets connectés s'étendent aussi jusqu'à votre machine à café. Si ce n'est pas une spécificité des machines à café, les fonctionnalités apportées par une application ne sont pas à négliger au moment de choisir.

Que peuvent vous apporter les machines connectées ? Cela dépend de l'application fournie par le constructeur. Pour gagner du temps, vous pourrez, par exemple, entrer vos préférences et lancer la préparation de votre café à distance, une fonctionnalité utile pour tous. Vous êtes en télétravail ou en open space ? Lancez votre préparation depuis votre bureau et passez seulement récupérer votre boisson quand elle est prête.

Autre exemple : les applications des fabricants peuvent fournir des informations utiles à l'entretien de votre machine à café. Elles peuvent vous suggérer des recettes à essayer ou vous présenter des promotions sur l'achat de votre café.

Notre choix parmi les machines connectées : la Melitta F830 T Smart. Elle se démarque d'emblée par l'étendue de ses boissons, avec 18 préparations disponibles. Mais il s'agit aussi d'un modèle commandé à distance. Vous pourrez effectivement lancer votre préparation en toute simplicité grâce à votre smartphone. L'application Melitta Connect ajoute la création de profils et de recettes personnalisés. Vous pourrez même gérer l'ordre dans lequel les ingrédients sont versés.

Les plus :

Vastes possibilités de préparation ;

Un modèle facile à connecter.

Les moins :

Un bac d'eau délicat à manipuler.

La Melitta F830 T Smart à 1 158,00 € chez E.Leclerc

Bien choisir votre machine à café deviendra rapidement indispensable. Ne faites pas l'erreur de négliger ses différents critères. En cas d'hésitation, prenez le temps de comparer les différents modèles que nous vous avons listés. Ils représentent bien tout ce que ces appareils peuvent faire pour vous.