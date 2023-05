Les meilleures TV QLED en 2023

OLED, Nano Cell... Le QLED fait sans conteste partie des évolutions récentes les plus marquantes.

Le QLED ne se contente pas d'améliorer le contraste. Cette technologie accompagne toute la nouvelle génération de TV connectées. Elle va de pair avec le déploiement de la 4K UHD (voire la 8K), faisant d'elle un indispensable pour les derniers films et séries. Ces appareils sont indispensables pour profiter des jeux de consoles next-gen, comme ceux de la PS5 ou de la dernière Xbox. Il ne reste alors qu'une question : quel modèle choisir parmi les dizaines de références déjà proposées ? Voici une sélection de TV QLED illustrant les différents critères de choix.

La taille de l'écran : vers les 75" grâce à la Samsung 75Q60B

La première erreur serait de choisir une grande Smart TV au seul motif que votre salon est suffisamment spacieux pour la recevoir. Vous le savez peut-être déjà : plus un téléviseur affiche une diagonale importante et plus vous devrez en être éloigné pour pouvoir en profiter sans abîmer votre vue. À titre indicatif, la distance recommandée vis-à-vis d'une télévision 50" est de 2,10 mètres environ.

Vous pouvez placer votre canapé à la distance que vous voulez ? Tant que votre budget vous l'autorise, nous vous recommandons de choisir un modèle de grande taille. Ceci vous permet de mieux profiter des très hautes définitions.

Parmi les grands modèles de TV QLED, nous avons choisi la TV Samsung 75Q60B. Malgré sa grande dalle de 75" (soit 1,90 mètre de diagonale), elle présente un design ultrafin. Son épaisseur de 26 mm lui permet de s'adapter plus facilement à la configuration de votre pièce de vie. En plus du QLED, son image est optimisée par l'HDR 1 000 et la technologie Dual LED.

Les plus :

De grandes dimensions adaptées à la 4K ;

Une épaisseur ultrafine ;

Le Dual LED.

Les moins :

Quelques difficultés rencontrées avec sa télécommande.

Le système d'exploitation : préférer Android TV avec cette Smart TV 75"

Ils sont souvent méconnus, et pourtant, les systèmes d'exploitation conditionnent les services offerts par votre télévision intelligente. En effet, les plates-formes de streaming, la compatibilité avec les assistants vocaux ou avec un magasin d'applications en dépendent toutes.

Les systèmes d'exploitation sont parfois conçus par le constructeur de la TV. C'est le cas de WebOS chez LG ou de Tizen chez Samsung. Notre conseil : préférez Android TV, la solution développée par Google. Cet OS est reconnu comme l'un des plus polyvalents et faciles à prendre en main. Il garantit aussi un accès au Play Store et à ses milliers d'applications.

Une autre grande TV répond à ce critère. Il s'agit de la TV QLED 75" de Smart TV. L'appareil est notamment compatible avec Chromecast, une fonctionnalité permettant de diffuser tous vos contenus multimédias depuis et vers des appareils mobiles. Elle dispose aussi de l'assistant Google intégré. Outre la technologie QLED, elle dispose des technologies Dolby Atmos et Vision ainsi que d'un traitement HDR10.

Les plus :

La fiabilité et la simplicité d'Android TV ;

Assistant Google intégré ;

Dolby Vision et Dolby Atmos ;

Très bon prix pour une 75".

Les moins :

Connectivité sans fil limitée.

Les fonctions complémentaires : zoom sur la Samsung Neo QLED 65"

Pour davantage de confort au quotidien, il est utile de s'interroger sur les fonctionnalités intégrées à votre téléviseur. Les préréglages, par exemple, permettent de s'adapter rapidement à un contenu (jeux vidéo, films, documentaires...). L'accès aux grandes plates-formes de streaming fait désormais partie des basiques. Mais votre appareil peut aussi disposer d'une fonction de mise en pause d'un programme en direct, vous permettant de reprendre votre lecture quand vous le souhaitez.

Soulignons l'importance de la télécommande. Aujourd'hui, elles sont nombreuses à intégrer un microphone, les rendant compatibles avec les commandes vocales.

À ce titre, découvrez la Neo QLED 65" de Samsung. Cette télévision est livrée avec une télécommande évitant l'usage des piles : elle se recharge à l'énergie solaire. La télévision, quant à elle, utilise la nouvelle technologie Quantum LED et la délivre dans une définition 4K. Son rendu est optimisé par un traitement HDR 2 000.

Les plus :

La télécommande solaire ;

Une fabrication plus responsable.

Les moins :

Le pied central pourrait gêner l'immersion.

Ambilight, conception sans bord... Des innovations à découvrir avec la Samsung The Frame

Chaque téléviseur est différent, mais certaines technologies sont récurrentes. Parmi les plus populaires, vous trouverez les TV Ambilight, par exemple. Elles diffusent sur leurs côtés une lumière correspondant à l'ambiance générale de la scène. Cela adoucit les bords de l'écran et favorise l'immersion du spectateur.

Une autre fonction à découvrir : les écrans incurvés. Avec des courbes plus ou moins prononcées, ils modifient l'expérience et la rendent encore plus réaliste. Vous trouverez aussi des modèles sans bord. Leur absence complète donne l'illusion d'une dalle plus grande.

N'hésitez pas à consulter les différentes nouveautés des constructeurs. Certains rivalisent d'ingéniosité et peuvent vous rendre des services inattendus.

Une pépite d'innovation est la Smart TV The Frame de Samsung. Ici dans son format 55", elle s'intègre à la décoration de votre salon et s'apparente à un tableau lorsqu'elle ne sert pas. Elle fait alors défiler les images de votre choix. C'est un choix novateur pour disposer d'une TV sans dépareiller avec le reste de votre pièce de vie. Lorsque vous l'utilisez, The Frame vous offre une définition 4K UHD optimisée par l'HDR10+ et le Dual LED.

Les plus :

Le concept The Frame, facile à dissimuler ;

Une qualité d'image incomparable ;

Cadres et images : tout est personnalisable.

Les moins :

Un prix élevé pour ces dimensions.

Pieds et fixations murales : choisissez un pied central grâce à la Hisense 65A7GQ

Vous avez une petite table basse ? Il est important d'en tenir compte avant de passer commande. En général, les télévisions actuelles utilisent soit un pied central, soit deux pieds discrets situés de chaque côté de la dalle. La première solution est plus encombrante, mais s'adapte bien aux petites tables.

L'alternative consiste à fixer votre Smart TV au mur. Dans ce cas, vous devez vous assurer que votre choix comporte une fixation VESA. Ces 4 trous situés à l'arrière de l'appareil utilisent des dimensions standards et compatibles avec la plupart des TV actuelles. Attention : dans le cas des dalles les plus grandes et les plus lourdes, il faudra prévoir un autre système de fixation murale, plus robuste.

Cette télévision de 65" signée Hisense illustre bien le potentiel des pieds compacts. Son pied central reste assez discret grâce à un profil filiforme. Avec les bords ultrafins, il favorise une plus grande discrétion tout en s'adaptant à des espaces étroits. Cette grande Smart TV (164 cm) est compatible avec le Dolby Vision et présente une image 4K optimisée par l'HDR.

Les plus :

Bords ultrafins ;

Stabilité à toute épreuve grâce au pied central ;

Le style minimaliste favorise une meilleure immersion ;

Un montage VESA 400 x 200 possible.

Les moins :

Attention, profondeur plus prononcée.

Avant de choisir, prenez le temps d'étudier la configuration de votre salon et de comprendre vos usages. Êtes-vous habitué aux plates-formes de streaming ? Aimez-vous regarder vos programmes depuis votre smartphone ou votre tablette (dans ce cas, le Chromecast sera important) ? Vous avez besoin d'un contrôle parental ? Vous pourrez ensuite choisir la TV intelligente de vos rêves.