Les soldes d’hiver sont déjà sur Rue du Commerce

La TV LED 4K 55" Philips

La TV LED 4K 55" Philips offre une expérience de visionnage exceptionnelle grâce à sa qualité d'image supérieure en 4K UHD. Elle affiche des images d'une netteté remarquable avec des couleurs vibrantes. La technologie HDR10, intégrée à ce téléviseur, offre des contrastes saisissants et améliore les détails dans les zones sombres et lumineuses de l'image.

En tant que Smart TV, cet appareil offre un accès à un large éventail de divertissements et d'applications en ligne. La compatibilité avec Amazon Alexa et Google Assistant permet de contrôler facilement le téléviseur par commande vocale.

La TV LED 4K 55" Philips vous est proposée à seulement 499 € au lieu de 699 € sur Rue du Commerce.

La TV OLED 4K 55" Philips

La TV OLED 4K 55" de Philips se distingue par ses performances visuelles exceptionnelles. Grâce à la technologie d'écran OLED, chaque pixel s'allume individuellement. Cela permet d'obtenir des couleurs éclatantes et des noirs purs.

La fonctionnalité Amazon Alexa intégrée rend l'utilisation de ce téléviseur Philips encore plus pratique. Vous pouvez contrôler le téléviseur à l'aide de votre voix en demandant à Alexa :

De changer de chaîne.

D'ajuster le volume.

De mettre en pause.

De lancer votre série préférée, etc.

Le tout, sans avoir à chercher la télécommande.

Avec sa taille idéale de 55 pouces (139 cm) et un poids de 18,2 kg, ce téléviseur Philips s'intègre parfaitement dans n'importe quelle pièce de la maison. Sa taille généreuse offre une immersion visuelle complète, tandis que son poids léger facilite son installation.

La TV OLED 4K 55" Philips vous est proposée à seulement 1 049 € au lieu de 1 259 € sur Rue du Commerce.

La TV QLED 4K 55" Samsung

La TV QLED 4K 55" de Samsung est un chef-d'œuvre technologique. Cette télévision repousse les limites de la couleur et de la qualité d'image avec un milliard de nuances de couleurs pour des images d'une richesse inégalée.

Grâce à la technologie Quantum Dot, elle reproduit parfaitement 100 % du volume colorimétrique pour des couleurs éclatantes et réalistes. La TV QLED Samsung offre également une large gamme de contrastes dignes du cinéma grâce à la technologie Quantum HDR.

Son design incroyablement fin vous plonge entièrement dans votre contenu. Enfin, vous pouvez profiter de vos contenus préférés en un seul endroit grâce au Smart Hub intuitif et efficace.

La TV QLED 4K 55" Samsung vous est proposée à seulement 589 € au lieu de 949 € sur le site Internet de Rue du Commerce.

La TV OLED 4K 55" LG

La TV OLED 4K 55" de LG offre une qualité d'image incomparable sur un écran large de 139 cm. L'expérience visuelle est sublimée grâce à la fonction HDR10+ qui offre des détails précis et des images réalistes. Le tout, sur un écran non incurvé et riche en Full LED.

La TV OLED de LG est également intelligente, compatible et facile à utiliser. Elle fonctionne sous WebOS avec une fonction Smart TV. Elle est compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant, vous permettant de contrôler vocalement votre téléviseur.

La TV OLED 4K 55" LG vous est proposée à seulement 1 219 € au lieu de 1 499 € sur Rue du Commerce.

La TV LED 4K TCL 43"

La TV LED 4K TCL 43" reproduit avec précision les nuances claires et sombres grâce à la 4 K HDR. Le Dynamic Color Enhancement, développé exclusivement par TCL, optimise automatiquement le dynamisme des couleurs pour une expérience vidéo plus vibrante.

Par ailleurs, cette TV convient parfaitement aux amateurs de jeux vidéo. Elle offre une expérience optimale avec le HDMI 2.1 et ALLM, garantissant la plus faible latence possible et les meilleurs réglages d'image pour les jeux. Enfin, le téléviseur est équipé de la technologie Dolby Audio pour vous offrir un son qualitatif.

La TV LED 4K TCL 43" vous est proposée à seulement 279 € au lieu de 399 € sur le site Internet de Rue du Commerce.

