Nike : les nouvelles sorties sneakers à ne pas manquer

L'occasion rêvée de porter des chaussures encore rarement vues ailleurs. Profitez-en pour acquérir de belles pièces et compléter votre garde-robe avec des modèles de baskets uniques. Voici quelles sont les nouvelles sorties sneakers de Nike à ne surtout pas manquer.

Nike Air Force 1 '07 LX NBHD

Les Nike Air Force 1 '07 LX NBHD offrent un look sobre qui soulignera idéalement votre tenue. Les chaussures abordent des tons de blanc, de beige et de noir. Elles contiennent également du cuir foulonné et une toile premium. Pour rappel, ce modèle incontournable dans le milieu du basket a vu le jour en 1982 et s'est popularisé dix années plus tard.

Les Nike Air Force 1 '07 LX NBHD affichent un design rétro digne des années 1980. Pour autant, correctement mises en valeur, elles offrent un look moderne à n'importe quelle tenue.

Les Nike Air Force 1 '07 LX NBHD vous sont proposées à 129,99 € sur le site Internet de Nike. Le modèle est disponible dans différentes tailles allant du 36 au 49,5.

Acheter vos Nike Air Force 1 '07 LX NBH sur le site Internet de Nike

Nike Dunk Low Retro

Envie d'un style un peu plus rétro, optez pour les Nike Dunk Low Retro !

Ce modèle s'inspire de la campagne promotionnelle « Be True To Your School » et de l'un des sept coloris d'origine apparus en 1985. En effet, vous aurez ici toute l'opportunité de rehausser votre style avec des couleurs qui représentent les grandes équipes universitaires.

Les chaussures arborent un look épuré tout en restant confortables. Disponibles en blanc et or, les personnes membres à la recherche d'un style unique ont la possibilité de les customiser à leur goût.

Les Nike Dunk Low Retro sont disponibles à partir 109,99 € sur le site Internet de Nike. Les tailles encore disponibles vont du 40 au 49.5.

Achetez maintenant vos Nike Dunk Low Retro sur le site Internet de Nike

Nike Air Max 97 SE

Les Nike Air Max 97 SE sont parfaites pour tous ceux qui recherchent un style un peu futuriste.

Ce modèle revisité avec son mélange de daim et de cuir garde néanmoins son look d'origine avec sa ligne fuselée qui représente les fameux Shinkansen (trains à grande vitesse japonais). Le système de laçage qui permet de rendre ce dernier inapparent vient renforcer le look profilé de la basket.

Malgré ses courbes atypiques, ses couleurs vous garantissent une facilité pour les accorder avec n'importe quelle tenue.

Les Nike Air Max 97 SE, en vente à 189,99 € sur le site Nike, peuvent s'adresser aux athlètes de tous niveaux. La technologie Air révolutionnaire fait la promesse d'un très bon amorti visible au niveau du talon, optimisant ainsi la prise de vitesse en course.

Acheter maintenant vos Nike Air Max 97 SE sur le site Internet de Nike

Air Jordan 1 Mid SE

Destiné aux femmes, ce nouveau modèle de la fameuse Air Jordan 1 allie des couleurs pastel avec une touche brillante.

Cette édition 2023, se marie à merveille avec une palette de couleurs permettant d'être portée pour tout type d'occasion ! Un coloris léger et des finitions épurées, cette paire sera votre meilleur atout cet été.

Elle reste un incontournable toujours aussi confortable et travaillée, à porter en soirée comme au quotidien.

À 139,99 €, laissez la paire signature de Michael Jordan guider vos pas!

Acheter maintenant vos Air Jordan 1 Mid SE

Nike Dunk High Retro

À la recherche d'un look old shool, la Nike Dunk High Retro est la paire de baskets incontournable qu'il vous faut.

Introduite en 85 comme la référence en tant que chaussures de basketball, la marque a su asseoir sa notoriété et se populariser grâce à Michael Jordan devenant l'une des baskets les plus vendues au monde. Aujourd'hui disponible dans de nombreuses couleurs, la Nike Dunk High Retro propose un retour aux sources avec un style et une couleur vintage qui font un joli clin d'œil au modèle d'origine.

Au-delà de son style indémodable qui saura toujours apporter la touche finale parfaite à votre tenue, la Nike Dunk High Retro est également reconnue comme la référence en termes de confort. Sa semelle plate en caoutchouc entièrement cousue à la semelle cuvette offre une résistance incomparable et une adhérence parfaite qui sauront conquérir le cœur de tous ceux qui veulent s'essayer au skate-board.

Les Nike Dunk High Retro sont actuellement proposées sur le site Nike à partir de 129,99 €.

Elles sont encore disponibles dans toutes les tailles allant du 38.5 au 49.5.

Acheter maintenant vos Nike Dunk High Retro sur le site Nike

Les modèles présentés vous plaisent ? Rendez-vous sans plus tarder sur le site Internet de Nike. Les amateurs de mode attendent parfois ces nouvelles sorties depuis des mois et peuvent rapidement créer des ruptures de stock, alors n'attendez plus !