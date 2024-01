Nike : plusieurs articles en promo à retrouver sans attendre

Pour le sport ou la vie de tous les jours, vous pouvez faire confiance à Nike et sa large offre de produits. En plus de ce choix, des réductions sont régulièrement mises en place sur divers articles. C'est le cas en ce moment et les promotions peuvent atteindre -50 %.

Ne manquez pas les remises sur une sélection d'articles Nike

Après les fêtes de fin d'année, souvent synonymes de grosses dépenses, profitez des petits prix disponibles chez Nike. Un grand nombre de produits sont à retrouver en réduction, de quoi compléter votre garde-robe sans avoir une addition trop salée. Vêtements et sneakers, toutes les catégories d'articles sont concernées, l'assurance de dénicher ce dont vous avez besoin.

Top 3 des articles à retrouver à prix réduit

Pour vous ou un de vos proches, jetez un œil parmi les produits en promo chez Nike. Voici un petit aperçu des meilleures offres en cours.

Les chaussures Air Jordan 1 Elevate High

Elles sont au prix de 74,97 € au lieu de 149,99 €, soit une remise de 50 %. Ces baskets sont disponibles de la pointure 35,5 à 44,5. Vous avez le choix entre plusieurs coloris selon vos préférences. Ces Air Jordan possèdent une semelle surélevée particulièrement design, mais aussi confortable. La tige montante assure un bon maintien de la cheville à tout moment. Le logo Wings est en relief et cousu pour une tenue optimale. Grâce à la technologie Nike Air, les chocs sont absorbés par la semelle à chaque pas.

La veste Fleece Nike Sportswear Therma-FIT City

Elle est au prix de 109,97 € au lieu de 219,99 €, soit une remise de 50 %. Le style et le confort s'associent dans cette veste zippée à poils longs façon boucles. Elle dispose d'un col montant vous protégeant bien du froid, l'idéal pour affronter le reste de l'hiver tout comme ses manches longues. Le tissu est très doux, et le duvet synthétique vous garde au chaud. La coupe ample est parfaite pour composer un look sportswear. Des poches latérales, elles aussi zippées, sont présentes. Cette veste passe en machine pour un entretien facile.

Le sac de training Nike Gym Club

Il est au prix de 35,97 € au lieu de 44,99 €, soit une remise de 20 %. Ce sac a une capacité de 24 litres et affiche une belle teinte vert pastel rehaussée de marron. Il est fabriqué avec au moins 65 % de fibres de polyester recyclé. Il comporte un grand zip très pratique pour trouver vos vêtements ou accessoires à l'intérieur. D'autres compartiments sont présents afin de vous organiser. Pour le porter, vous avez le choix entre une grande bandoulière réglable et amovible pour l'épaule, ou bien deux poignées pour le prendre à la main. Ce sac pourra vous servir pour vos affaires de sport, mais aussi si vous partez en vacances et avez besoin d'un sac de voyage pratique et bien pensé.

Jetez un œil à la sélection de produits Nike à prix réduit et faites votre shopping. Il y en a pour toutes les envies et tous les besoins.