Notre top 5 des TV en promo pour suivre les matchs de l'Euro 2024

Avec cette sélection à retrouver chez Darty, retrouvez cinq téléviseurs de qualité à prix cassé :

Le TCL 75C89B avec son écran de 75 pouces.

Le LG OLED55C3 avec un son 9.1.2 et un écran OLED 4K 55".

Le LG OLED65G3 bénéficiant de la technologie OLED evo.

Le Philips 50PUS8949 Ambilight, pour une immersion renforcée.

Le Samsung TQ50QN90C et ses Quantum Mini LED pour renforcer couleurs et contrastes.

Tous les matchs de l'Euro 2024 sont à retrouver sur beIN Sports, une chaîne disponible sur le bouquet sport de Canal+

Le grand écran pour une expérience immersive

Le premier téléviseur est le TCL 75C89B, un modèle à rétroéclairage LED avec une technologie QD-Mini LED permettant un contraste amélioré, des couleurs plus vives et des noirs plus profonds. Il affiche une résolution 4K sur une diagonale de 75 pouces (190 cm) ainsi qu'une compatibilité HDR sur tous ses ports, avec une fréquence de rafraîchissement de 144 images/seconde. Il est doté d'un haut-parleur vertical et d'un caisson de basses pour un son Onkyo Dolby Atmos immersif.

Le TCL 75C89B est actuellement disponible à 1 599 € au lieu de 2 999 € chez Darty

L'alliance parfaite de performance et de prix

Avec le LG OLED55C3, vous bénéficiez d'un écran 4K à 120 Hz sur une dalle OLED de 55" (139 cm). Son atout : les contrastes. Les noirs sont plus profonds, les couleurs plus vives et le rendu est des plus réalistes. Avec l'aide de la Dolby Vision, vous avez encore plus de luminosité. La compatibilité HDR, elle, augmente le niveau de détails à l'écran. Côté son, vous avez 2 x 10 + 20 watts de puissance, avec un traitement Dolby Atmos, DTS:X et WOW Orchestra.

La LG OLED55C3 est disponible en promo pour 1 190 € au lieu de 1 590 € chez Darty.

Une télévision connectée pour tous les usages

La prochaine TV est la LG OLED65G3. Cette télé connectée est un modèle sensiblement similaire au précédent, avec toutefois un écran plus grand : 65" (164 cm). Toujours avec un affichage 4K, cette fois à 100 Hz, elle propose une dalle OLED evo. À la différence d'un OLED standard, vous avez une luminosité améliorée (avec la fonction Brightness Booster Max) et surtout une meilleure efficacité énergétique. Sans oublier la technologie Dolby Vision IQ pour renforcer les détails et les textures. Ses bords ultrafins vous plongent au cœur de l'action, et la virtualisation du son 9.1.2 vous immerge dans le stade.

Retrouvez la LG OLED65G3 en promo chez Darty pour 1 990 € au lieu de 2 590 €.

Le choix malin pour un budget serré

Grâce à la TV Philips The One 50PUS8949, vous allez découvrir l'Euro 2024 autrement. Outre son écran 4K compatible Dolby Atmos et Dolby Vision de 50" (126 cm), elle brille surtout pour sa fonction exclusive Ambilight. Il s'agit d'un éclairage intelligent sur trois côtés à l'arrière de la TV. Les couleurs changent en fonction de celles affichées à l'écran, elles sont projetées sur le mur et renforcent ainsi l'immersion. Vous bénéficiez d'une excellente fluidité grâce aux 120 images affichées chaque seconde.

La Philips The One 50PUS8949 passe de 999,99 € à 799,99 €.

Une télévision avec une technologie antireflet

La Samsung TQ50QN90C vient clôturer le bal des promotions. Cette TV a pour particularité d'avoir une dalle utilisant les Neo QLED, des LED quantiques plus petites, donc plus nombreuses, pour plus de détails dans les couleurs, plus de variations, avec des pics élevés de luminosité pour bien contraster avec le noir. Le résultat est une image au plus proche de la réalité. Ici sur une surface de 50" (127 cm) avec, en plus, un filtre antireflet : vous ne serez donc pas gêné par le soleil ou la lumière pendant les matchs de l'après-midi.

La Samsung TQ50QN90C est en promo à 899 € au lieu de 1 099 € chez Darty.

Retrouvez chez Darty cinq téléviseurs connectés, affichant tous de la 4K et bénéficiant de technologies d'amélioration de l'image pour un rendu toujours plus réaliste. Vous avez le choix, à des prix variés, avec :

La TCL et son taux de rafraîchissement élevé.

Les deux LG avec l'une au meilleur rapport qualité/prix, l'autre avec la nouvelle technologie evo.

La Philips et son éclairage Ambilight.

La Samsung avec son revêtement antireflet.

Elles sont toutes en promotion chez Darty, c'est donc le moment de craquer pour l'une d'elles et profiter de l'Euro 2024 dans les meilleures conditions.