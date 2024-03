Offre spéciale : - 25 % pour deux achats sur le site Nike  !

Si Bill Bowerman et Phil Knight, les créateurs de la marque Nike, ont commencé l'aventure en vendant des chaussures japonaises en porte-à-porte, ils ont fait bien du chemin depuis ! Mondialement reconnue pour ses produits sportswear de qualité, la marque au Swoosh est fière de sa communauté de membres fidèles. Quoi de plus normal que de récompenser ses aficionados, en proposant régulièrement de belles promotions ? Du 7 au 14 mars, profitez de - 25 % pour l'achat de deux produits sur tout le site Nike.

L'offre Bundle Nike : -25 % sur vos articles préférés

Toc, toc, toc ! Le 7 mars arrive à grands pas, et avec lui la promesse d'une offre Bundle exclusive. Dès 9 h du matin, ses membres profitent d'une jolie réduction de 25 % en achetant deux produits simultanément. Toutes les catégories du site sont concernées : femme, homme, enfant. Des sneakers aux vêtements sportswear, vous voilà prêt à faire de bonnes affaires. Bien que certaines exclusions s'appliquent, plusieurs paires de Jordan sont désormais incluses dans la promotion. Ne traînez pas ! Cette offre prend fin le 14 mars à 9 heures.

Une tenue de sport à -25 % pendant l'offre Bundle Nike

Le sportif tendance que vous êtes peut s'équiper comme il se doit, à moindre coût ! Commencez votre look sportswear avec un pantalon de jogging Tech Fleece bicolore. Sa coupe slim confortable en fait le parfait allié de vos entraînements. Fabriqué avec du Fleece premium, il apporte douceur et chaleur, sans compromettre la légèreté. Les détails emblématiques incluent des chevilles côtelées et une poche à zip pour un rangement pratique. La coupe fuselée met en valeur vos sneakers Pegasus 40, créant un look sportif stylé. Conçues pour améliorer l'expérience de course, ces chaussures de running intègrent l'offre Bundle Nike, pour le plus grand plaisir des joggeurs. Sa réactivité élevée donne du rebond à chaque foulée, permettant de courir plus vite avec moins d'effort. Grâce à son design repensé, elle assure une tenue confortable et une adaptation à tous les types de voûtes plantaires.

Les fraîcheurs hivernales étant encore bien présentes, profitez de cette offre promo pour glisser un sweat zippé Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner dans votre panier. Fabriqué avec 50 % de matières durables, il combine deux looks emblématiques pour un style unique. Sa coupe sportive décontractée, idéale pour être portée par-dessus d'autres vêtements, vous accompagne dans toutes vos courses. Tout comme le pantalon, cette veste technique est fabriquée avec du Fleece premium, pour un confort tout en légèreté.

Des Jordan en promo : comment y résister ?

Parmi les modèles en promotion, craquez sur des sneakers Air Jordan 1 Low SE au design revisité. Au programme : couleurs originales, textures variées, matériaux et détails haut de gamme pour une touche tendance. Fabriquées en cuir résistant, elles offrent une structure solide. L'unité Nike Air-Sole encapsulée assure un amorti léger, idéal pour un port prolongé. Ces sneakers techniques intègrent une semelle extérieure en caoutchouc, garantissant une adhérence optimale sur toutes les surfaces.

Parmi les grands succès de Jordan Brand, impossible de passer à côté de l'Air Jordan 3 Midnight Navy, dont le modèle original est imaginé par Tinker Hatfield. Une édition vêtue de blanc, gris et bleu, apportant une touche de légèreté épurée à cette paire iconique. Le célèbre Jumpman se fait une place de choix à l'arrière de la chaussure, au-dessus de l'incontournable imprimé éléphant.

À l'approche de la saison printemps-été, profitez de cette offre promo pour renouveler vos tenues. Pour toutes commandes de plus de deux articles, bénéficiez de - 25 % : une affaire à saisir !