Offres Last Minute : commencez 2024 au soleil

L'année 2024 démarre avec l'opportunité parfaite pour vous évader vers des destinations ensoleillées et exotiques. Bonne nouvelle, ces offres signées Last Minutes sont l'occasion idéale de fuir le froid de la métropole pour des pays plus chauds à des tarifs abordables.

Séjourner aux Maldives

Les Maldives, un paradis tropical situé dans l'océan Indien, sont l'endroit idéal pour commencer l'année 2024 sous un soleil éclatant. Cet archipel offre des plages de sable blanc immaculé, des eaux cristallines et une vie marine spectaculaire.

Profitez de la sérénité des plages isolées, où vous pourrez vous détendre, vous prélasser au soleil ou faire de longues promenades romantiques le long du rivage. Puis dégustez une délicieuse cuisine de fruits de mer, fraîchement pêchée, dans des restaurants sur la plage avec une vue imprenable sur l'océan.

Bonne nouvelle, aux Maldives, vous ne manquerez pas d'activités à faire : spa, snorkeling, jet-ski, vol en hydravion et bien plus encore. Et pour profiter pleinement de votre séjour, optez pour un hôtel agréable, comme The Standard, Huruvalhi Maldives. Ce resort compte plusieurs villas, un spa et une piscine. Il est idéal pour les couples, les amis et les familles.

Réservez une chambre au The Standard, Huruvalhi Maldives sur Last Minute

Séjourner en République dominicaine

La République dominicaine vous promet une expérience unique dans les Caraïbes. Cette destination regorge de plages de sable doré, de montagnes majestueuses, de villes historiques et d'une culture vibrante.

Punta Cana, Boca Chica, Bavaro, les plages de la République dominicaine sont tout simplement spectaculaires. Profitez-en pour vous jeter à l'eau et explorer les merveilles sous-marines en plongée avec tuba ou plongée sous-marine.

Vous préférez la culture à la plage ? Découvrez la riche histoire de la République dominicaine en visitant la Zona Colonial à Santo Domingo, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et le musée Alcázar de Colón. Enfin, le site est également idéal pour randonner, notamment au niveau de la cordillère centrale ou des montagnes Pico Duarte.

Pour votre séjour en République dominicaine, pourquoi ne pas réserver à l'hôtel Bahia Principe Grand La Romana ? Cet établissement 5 étoiles vous offrira tout le confort dont vous avez besoin pour passer un séjour inoubliable.

Si vous réservez avant le 7 janvier 2024 pour un voyage entre le 4 janvier 2024 et le 24 octobre 2024, vous pouvez profiter d'un prix exclusif.

Découvrir l'hôtel Bahia Principe Grand La Romana 5* sur Last Minute

Séjourner à Cuba

Cuba, belle île située dans les Caraïbes, pourrait également vous combler si vous recherchez du soleil pour ce début d'année. Cette destination unique est l'endroit idéal pour des vacances exaltantes. Elle présente des plages de rêves. Celles situées à Varadero, Cayo Santa María et Holguín, notamment, sont célèbres pour leur sable blanc immaculé et leurs eaux turquoise.

Par ailleurs, l'endroit se veut festif. Immergez-vous dans la musique cubaine, du son cubain à la salsa, en passant par le jazz. Assistez à des spectacles de danse vibrants et apprenez à danser ces rythmes envoûtants.

Bien sûr, ne manquez pas d'explorer La Havane et son quartier historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Découvrez ses rues pavées, ses bâtiments colorés et ses voitures anciennes emblématiques.

Si vous prévoyez un séjour à Cuba pour débuter 2024, vous pouvez dormir à l'Hôtel Club Framissima Sol Palmeras. Structure 4 étoiles confortable, cet hôtel se trouve en bord de mer. Il offre un accès direct à la plage et propose :

Une piscine découverte.

Une salle de sport.

Un golf.

Des activités nautiques, etc.

Bonne nouvelle, si vous réservez avant le 7 janvier 2024 pour un voyage entre le 17 janvier 2024 et le 21 octobre 2024, vous pouvez profiter d'un prix exclusif.

Découvrez l'Hôtel Club Framissima Sol Palmeras 4* sur Last Minutes

Cuba, République dominicaine ou Maldives, qu'importe la destination de votre choix, il ne fait nul doute qu'en choisissant le soleil au froid métropolitain, vous débuterez 2024 pleinement reposé !