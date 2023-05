Offres séjours dernière minute : Top 3 destinations pour partir en mai

Mais malheureusement, vous n'avez rien organisé par manque de temps. Et si vous partiez à la dernière minute ?

Les offres de dernière minute sont un excellent moyen de partir en vacances au dernier moment et à un prix abordable.

Réservez un voyage vers n'importe quelle destination, au soleil comme à la montagne, en couple, entre amis ou avec vos enfants. Avec les ventes flash, découvrez une sélection de 3 séjours pour le week-end de l'Ascension et partez à la découverte de nouveaux horizons !

Week-end festif à Ibiza, Baléares à l'Invisa Hotel Es Pla 2*

Vous aimez faire la fête ? Dans ce cas, Ibiza est la destination idéale pour déconnecter entre adultes le temps d'un long week-end. Proche de la baie de San Antonio, l'Hôtel 3 étoiles Invisa Es Pla vous ouvre ses portes pour un séjour de folie. Direction le centre-ville pour danser jusqu'au bout de la nuit !

L'Hôtel 2 étoiles Invisa Es Pla propose des chambres aux formats simple, double ou double donnant sur la piscine. L'offre Adult Only présente une formule Petit-déjeuner. Pensez à régler un supplément si vous souhaitez adapter votre formule en demi-pension ou pension complète.

Réputée pour sa vie nocturne, Ibiza est aussi une île touristique et sportive. Retrouvez, à l'Hôtel 2 étoiles Invisa Es Pla, un terrain de tennis, des piscines extérieures et une salle de sport. Découvrez aussi quotidiennement des spectacles d'animation variés.

Partez de Paris pour 4 jours (3 nuits) à 841 € TTC/personne au lieu de 987 €, soit près de 150 € de réduction (économie de 36%) en dernière minute.

Découvrir l'offre de dernière minute pour l'hôtel 2 étoiles Invisa Es Pla

Séjour en famille en Andalousie, Hôtel Club Coralia Playacalida 4*

Envie de profiter d'un séjour tout inclus en famille ? Situé en front de mer, L'Hôtel Club Coralia Playacalida 4* a tout pour vous convenir ! Le club de vacances Coralia prévoit des animations 100% francophones, aussi bien réservées aux enfants qu'aux adultes, le soir et en journée.

Le Club Coralia Playacálida 4* propose des hébergements tout confort et équipés : chambres standard, standard avec vue mer, supérieure avec vue mer frontale. La capacité maximum des chambres est de 2 adultes + 2 enfants + 1 bébé ou 3 adultes + 1 enfant + 1 bébé. Profitez de votre formule tout inclus avec les divers restaurants, bars et snacks prévus sur place.

Amusez-vous lors d'activités culturelles et ludiques ! Accédez directement à la plage et faites-vous plaisir avec les piscines et toboggans, bains à remous, salle de sport, solarium, aire de jeux, mini-golf, et centre de remise en forme. Vos enfants trouveront, quant à eux, leur bonheur au Coralia kids Club (de 4 à 12 ans) et à l'Ados Club (13 ans et plus).

Partez de Paris pour 4 jours (3 nuits) à 647 € TTC/personne au lieu de 797 €, soit près de 150 € d'économies en dernière minute.

Découvrir l'offre de dernière minute pour l'hôtel Club Coralia Playacalida 4*

Bon à savoir : les offres de vacances présentées dans cet article proposent plusieurs durées de séjour. Ainsi, prolongez vos congés dès maintenant pour en profiter plus longtemps !

Séjour de dernière minute à Djerba à l'hôtel Miramar Cesar Thalasso Djerba 4*

Cap sur l'île de Djerba en Méditerranée ! Découvrez l'hôtel Miramar Cesar Thalasso Djerba 4*, en plein cœur d'une palmeraie. Accédez rapidement au terrain de golf et à une magnifique plage de sable fin et à un terrain de golf.

Vous avez le choix entre plusieurs types d'hébergement : chambres doubles, mini suites, Suite Présidentielle, Villa Royale, chambres supérieures. Régalez-vous dans les divers restaurants prévus sur place. Des bars sont également à disposition comme le « My Way Bar » et le Blue Bar.

L'hôtel dispose aussi d'un complexe sportif avec 4 courts de tennis, un terrain de foot et un terrain polyvalent. Découvrez aussi le beachclub, les piscines et l'espace beauté et bien-être (avec salles de soins, massages, hammam, chromothérapie, coiffeuses et esthéticiennes).

Partez de Paris pour un séjour de 4 jours (3 nuits) au prix de 608 € TTC/personne au lieu de 737 € (soit près de 130 € de réduction, 18% de remise) en dernière minute.

Découvrir l'offre de dernière minute pour l'hôtel Miramar Cesar Thalasso Djerba 4*

Bon à savoir : les offres de séjours présentées ci-dessus proposent des villes de départ flexibles. L'acheminement s'effectue par train ou par avion.

À travers cet article, nous vous avons dressé une liste de 3 destinations de voyages pour le week-end de l'Ascension avec les ventes flash. Alors, qu'attendez-vous pour préparer vos valises ?