Offrez une tablette graphique pour la fête des Pères

Quelle taille choisir pour la tablette graphique de votre papa ?

Les tablettes graphiques disposent d'une surface utile (la surface où les mouvements du stylet sont pris en compte) de 7 à 24". Elle peut s'exprimer en format papier (A4, A3...).

Une grande dalle n'est pas indispensable pour faire ses premiers pas ou s'améliorer. Une grande tablette graphique (plus de 16") apporte surtout un confort de travail supplémentaire. Elle s'adresse aux travailleurs avertis ou aux entraînements les plus intensifs.

Les petites tablettes (mois de 13") sont moins onéreuses. Elles sont parfaites pour faire ses premiers pas en dessin. Elles constituent une alternative nomade pour continuer à travailler dans les transports ou d'autres bureaux.

Tablettes graphiques : avec ou sans écran ?

Certaines tablettes disposent de leur propre écran. Elles ne nécessitent aucun moniteur PC pour visualiser le résultat de vos actions.

Une dalle avec écran apporte une dose de confort supplémentaire. Elles permettent des tracés plus précis, en particulier sur des créations complexes. Plus chères, elles sont réservées aux graphistes professionnels.

Il existe des tablettes de type « scanner ». Ces alternatives hybrides vous laissent entrevoir les éléments situés sous elle. Elles peuvent faire office d'appareils photo avant de vous laisser librement modifier les images.

Comment choisir le stylet de sa tablette graphique ?

Le stylet reproduit le comportement d'un véritable crayon. Ceci concerne l'inclinaison comme la pression appliquée sur lui.

La plupart des stylets affichent entre 2 048 et 8 192 niveaux de pression. Plus ce chiffre est élevé, plus l'appareil sera précis. Cette précision est utile pour la réalisation de styles spécifiques (comme le griffonnage par exemple).

Comme la tablette, le stylet comporte des raccourcis programmables. Ils apportent de nouvelles possibilités, en particulier aux professionnels soucieux de gagner du temps.

Notre sélection des meilleures tablettes graphiques en 2024

Débutant ou professionnel, votre papa aura certainement une tablette graphique capable de le séduire parmi les modèles ci-dessous.

One by Wacom Medium : la tablette graphique pour débuter

Pour bien démarrer, le modèle Medium de One by Wacom présente une dalle de 15,52". Sa taille est suffisante pour réaliser ses premiers croquis. Avec 2 048 niveaux de pression, cette tablette graphique offre la sensibilité nécessaire pour observer de rapides progrès.

Son stylet ne nécessite aucune batterie. Il affiche une précision de l'ordre de 0,25 mm, avec une hauteur de lecture de 7 mm.

Compatible Windows, iOS ou Chrome, cette tablette est facile à installer. Avec la technologie Plug-and-Play, il suffit de la brancher pour en profiter immédiatement. Wacom offre une période d'essai gratuit de trois mois à des logiciels créatifs, comme Collaboard ou Pear Deck.

Ses avantages :

Petit prix.

Format compact.

Facile à installer.

Ses inconvénients :

Capacités limitées pour des usages poussés.

Huion WH1409 V2 : la tablette graphique avec 8 192 niveaux de pression

Cette tablette permet d'aller plus loin avec un prix à moins de 100 €. La WH1409 V2 dispose d'une dalle de 13,8 x 8,6 pouces. Elle peut fonctionner en mode filaire ou sur batterie.

Sa tranche comporte 12 touches Express programmables. Elle s'accompagne d'un stylet PW500. Cet accessoire présente une ergonomie optimisée afin d'éviter toute pression involontaire. Sa pointe est interchangeable : un porte-stylo avec extracteur de pointe est fourni.

Avec une sensibilité de 8 192 niveaux de pression, cette tablette est idéale pour les débutants soucieux de progresser. Elle intéressera également les professionnels à la recherche d'une formule pour continuer à travailler hors du bureau.

Ses avantages :

Formule compacte.

8 192 niveaux de pression.

Prix accessible.

Ses inconvénients :

La disposition des touches programmables à revoir.

XP-Pen Artist 15.6 Pro : la tablette graphique pour les professionnels nomades

L'Artist 15.6 Pro intègre un écran de 15,6" à sa dalle pour plus de confort. Elle affiche une définition full HD (1 920 x 1 080 pixels). L'appareil conserve néanmoins un format compact, adapté à une utilisation nomade. Son film de protection antireflet vous laissera travailler en toutes circonstances.

Elle s'accompagne d'un stylet avec une sensibilité à 8 192 niveaux de pression. Il affiche une inclinaison jusqu'à 60°.

Sur le côté, l'appareil comporte huit touches programmables. Il comporte également une molette à associer aux réglages les plus fréquents, comme l'opacité ou la taille du trait.

L'Artist 15.6 Pro est compatible avec Windows ou macOS.

Ses avantages :

Écran intégré.

Fonction d'inclinaison.

Molette de réglage.

Ses inconvénients :

Câbles fournis très courts.

Huion Kamvas Pro 24 : la tablette graphique avec écran de 23,8"

Tablette haut de gamme, la Kamvas Pro 24 dispose d'un grand écran de 23,8". Elle affiche une définition 4K UHD extrêmement riche en détails. Avec une densité de pixels de 185 PPI, elle garantit une grande précision des couleurs.

Cette dalle profite d'un traitement antireflet. L'écran est laminé afin d'écarter l'effet de parallaxe susceptible de tordre votre image.

Un petit boîtier indépendant, le mini KeyDial, est fourni. Il comporte une molette en plus de 18 touches programmables. Son stylet affiche une précision à 8 192 niveaux de pression. Il fonctionne sans pile, en plus d'offrir jusqu'à 60° d'inclinaison.

Adaptée aux professionnels, la Kamvas Pro 24 est compatible Windows/Mac. Elle peut même se connecter à des appareils Android. L'ensemble se connecte facilement via un câble USB-C.

Ses avantages :

Grand confort de travail.

Fidélité des couleurs.

Mini KeyDial.

Ses inconvénients :

Prix élevé.

Il y a là des solutions pour les amateurs comme pour les professionnels aguerris. La solution de Wacom ou la WH1409 V2 suffiront pour vos premiers dessins. Pour aller plus loin, il y a la XP-Pen Artist 15.6 Pro. La Kamvas 24 Pro est à réserver aux graphistes les plus exigeants. Il y a forcément une tablette capable de plaire à votre papa pour sa fête.