Pour un ménage impeccable, misez sur ce top 3 des aspirateurs lavants

Avec le bon aspirateur lavant, le nettoyage complet de votre intérieur n'aura bientôt plus de secret pour vous. Attention seulement à choisir un modèle reconnu pour sa fiabilité. En voici quelques exemples issus de grandes marques.

Le Dyson V15s Detect Submarine : un nettoyage complet grâce à la technologie Hyperdymium

Le Dyson V15s Detect Submarine comprend des fonctionnalités innovantes pour un nettoyage en profondeur et une détection avancée de la saleté.

Sa brosse lavante Submarine vous assure un nettoyage efficace des sols carrelés, de la pierre, du bois, de la céramique, etc. Elle utilise de l'eau claire en continu pour nettoyer les liquides, débris et taches, avec une capacité de nettoyage jusqu'à 110 m² avec un réservoir plein.

La technologie autodémêlante de la brosse Digital Motorbar permet une aspiration en profondeur des poussières, poils d'animaux, et cheveux sur tous les types de sols.

La puissance du moteur Dyson Hyperdymium, les 14 cyclones à spirale de la technologie Root Cyclone vous assurent une aspiration puissante jusqu'à 125 000 tours/minute, une filtration multiniveau, et jusqu'à 60 minutes d'autonomie.

Commander le Dyson V15s Detect Submarine

Le Tineco Floor One S6 Pet pour les propriétaires d'animaux

Le Tineco Floor One S6 Pet est un aspirateur lavant intelligent tout-en-un, conçu pour nettoyer efficacement les saletés sèches ou mouillées, mais aussi les taches tenaces sur les sols durs. Il s'avère particulièrement utile face aux cheveux et poils d'animaux, le rendant indispensable pour les propriétaires de chiens et de chats.

Certifié avec le système MHCBS, la technologie améliorée dispose d'un racloir positionné contre le rouleau en permanence, éliminant les débris et l'eau sale pour vous présenter un rouleau toujours propre.

Le cycle d'autonettoyage complet permet un entretien sans les mains, avec séchage centrifuge pour éviter la moisissure. La tête de brosse améliorée garantit un nettoyage sans angle mort, atteignant les recoins difficiles.

La technologie de capteur intelligent iLoop ajuste automatiquement :

La puissance d'aspiration.

La vitesse de rotation du rouleau.

Le débit d'eau pour une efficacité de nettoyage optimale.

Shopper le Tineco Floor One S6 Pet

L'Ultenic AC1 Elite, l'alternative plus polyvalente

L'Ultenic AC1 Elite combine l'aspiration à un nettoyage à l'eau. Cet aspirateur-balai sans fil 3-en-1 permet de nettoyer presque tous les types de sols, éliminant la nécessité de se soucier du poids grâce à sa conception légère et autopropulsée.

Grâce à ses deux réservoirs, l'eau propre est séparée de l'eau sale. Sa brosse rotative assure un nettoyage en profondeur sans interruption tout comme la séparation des déchets.

Cet aspirateur Ultenic est un outil adapté à diverses tâches ménagères grâce à :

Son autonomie de 50 minutes.

Sa charge rapide.

Ses modes de nettoyage polyvalents (Auto, Max, Aspiration)

L'autonettoyage en un clic, la technologie MHCBS garantissent une brosse constamment propre. Sa capacité à nettoyer les saletés liquides ou solides font de l'Ultenic AC1 Elite un choix pratique pour un nettoyage impeccable.

Acheter l'Ultenic AC1 Elite

En plus de ces appareils neufs et des promotions, les grandes enseignes marchandes proposent toujours des solutions différentes. Chez Dyson, par exemple, une catégorie se consacre aux appareils reconditionnés. Chez Rue du Commerce, le Pack Revente vous permet d'alléger votre facture tout en vous débarrassant d'un précédent produit.