Pourquoi choisir Verisure Pro ?

Environ un quart des cambriolages en France concernent des locaux professionnels, soit plus de 60 000 vols d'entreprise par an. Ces cambriolages ont un impact direct sur votre chiffre d'affaires. Ils bouleversent votre organisation sur plusieurs semaines ou mois. Pour ne pas prendre de risque, il est préférable d'installer un système d'alarme performant. Vous cherchez la meilleure protection ? Découvrez les produits et les atouts de la solution Verisure Pro.

Nos gammes de produits

Pour sécuriser vos bureaux ou vos entrepôts, Verisure Pro a conçu des systèmes d'alarme utilisant des technologies de pointe. Le numéro 1 de l'alarme en France protège les professionnels de tous les secteurs.

Les systèmes d'alarmes professionnelles Verisure Pro

Chez Verisure Pro, les systèmes de protection sont conçus sur mesure. Ils s'adaptent aux problématiques spécifiques de chaque professionnel. Véritable spécialiste de la sécurité pour les entreprises, Verisure Pro propose un système d'alarme complet composé, a minima, de :

Une centrale d'alarme connectée (2G, 3G, 4G ou box internet) ;

Un lecteur de badge avec Interphone et sirène ;

Un détecteur de mouvement ;

Une caméra de surveillance Arlo ;

Un bouton panique.

Par ailleurs, une plaque métallique de dissuasion à apposer à l'entrée de vos locaux. Elle sert à informer toutes les personnes malveillantes de la mise en place du système de protection. Son action est complétée par une planche de 7 stickers à coller sur les vitres, aux endroits stratégiques.

Les services de Verisure Pro

Pour compléter la performance de son système d'alarme, Verisure Pro propose un service de télésurveillance 24 h/24, 7 j/7. Chaque déclenchement d'alarme provoque une vérification par les vigiles du centre de contrôle. Un appel à la police est effectué si nécessaire. Les offres comprennent toutes une carte SIM incluse dans l'abonnement. Vous disposez d'une application mobile pour piloter à distance votre système d'alarme.

Le plus Verisure Pro : une fonctionnalité antibrouillage garantissant la continuité des communications entre les surveillants et vous, quels que soient les équipements technologiques des cambrioleurs.

Découvrir tous les kits d'alarme Verisure Pro

Les avantages des produits Verisure Pro

Verisure Pro se distingue par la qualité de ses offres de systèmes d'alarme.

Des services tout compris

Un service global vous est proposé. Ce dernier comprend :

L'installation du système d'alarme ;

L'analyse de vos besoins en matière de sécurité ;

La détection des cambrioleurs.

Verisure Pro assure la maintenance du système d'alarme pendant toute la durée de vie du contrat. Les alarmes sont garanties à vie. En cas de défaillance du système des professionnels viennent réparer ou remplacer les équipements défectueux. Des tests sont effectués régulièrement pour s'assurer du bon fonctionnement de l'installation. Des mises à jour logicielles sont effectuées périodiquement pour optimiser la sécurité informatique des systèmes d'alarme.

Des professionnels Verisure près de chez vous

Verisure Pro possède un réseau de plus de 3 000 professionnels dans toute la France. Peu importe la région française où est basée votre entreprise, il est possible de vous proposer une solution pour sécuriser vos bureaux ou locaux.

Pour contacter Verisure Pro, il suffit de faire une demande de devis en ligne. Un expert sécurité prend contact avec vous pour réaliser un diagnostic sur vos besoins en sécurité.

Vous avez choisi une solution Verisure Pro ? La pose de votre système d'alarme se fait en 48 heures.

Un professionnalisme reconnu

Avec plus de 650 000 clients, Verisure est reconnu comme le professionnel numéro 1 de l'alarme en France, élu produit de l'année pour 2023.

En tant que leader du secteur, Verisure s'engage à proposer à ses adhérents :