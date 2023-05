Pourquoi le Google Pixel 7a est le smartphone du moment ?

Positionné sur le milieu de gamme, le Google Pixel 7a est d'abord remarquable par ses performances et la qualité de son design.

Que faut-il retenir de ce nouvel appareil ? À qui s'adresse-t-il ? Nous vous donnons toutes les caractéristiques à retenir en priorité. L'appareil opérant aussi un très bon lancement sur les différents sites marchands, nous vous donnons quelques liens et bons plans pour commander votre exemplaire.

Pixel 7a : design repensé pour le nouveau smartphone de Google

La recette de l'appareil reprend des éléments déjà éprouvés sur le Pixel 7, tout en apportant son lot de nouveautés. Si le Google Pixel 7a réutilise un bandeau métallique lui assurant une plus grande stabilité, il comprend un lecteur d'empreintes digitales réinventé. Plus efficace et plus facile à utiliser, il permet d'accéder à toutes les fonctions d'un seul geste.

Sa dalle de 6,1" occupe plus de 83% de la face avant. En d'autres termes, ses bords sont extrêmement fins. Avec la technologie OLED en plus, cela optimise l'espace pour la lecture de contenus sans augmenter le gabarit de l'appareil. Dans le même temps, le Google Pixel 7a reste sous les 200 grammes (193g exactement), favorisant les utilisations longues. Ces caractéristiques en font un modèle intéressant pour les fans de streaming nomades et les adeptes de jeux vidéo.

Ce smartphone est certifié IP67. Capable de faire face à une immersion temporaire, il garantit une excellente résistance aux accidents de la vie courante.

Performances : un excellent représentant de la gamme Google Pixel

Complétant l'image d'un smartphone adapté au multimédia et aux jeux, le Google Pixel 7a offre d'excellentes performances. Étant donné son tarif de lancement, il présente un très bon rapport qualité-prix et pourra satisfaire n'importe quel usage quotidien.

Ses capacités reposent sur la toute dernière puce directement conçue par Google : la Sensor G2. Avec 8 Go de mémoire vive, l'ensemble délivre une puissance de calcul capable de satisfaire la grande majorité des applications.

Cette formule est compatible avec de nouvelles technologies et fonctionnalités. En tant que smartphone compatible 5G, il promet un surf bien plus rapide sur Internet et réduit les temps de téléchargement au minimum.

L'optimisation intervient aussi du côté de la photographie. Avec un traitement amélioré de chaque prise de vue, le Google Pixel 7a offre d'excellents résultats sur son capteur principal de 64 mégapixels. Le second capteur, un ultra grand-angle de 13 mégapixels, lui apporte davantage de polyvalence et des performances aussi respectables que le module principal.

Une autonomie en hausse pour la génération de smartphones Google

Après le Pixel 7, le nouveau modèle 7a affiche une capacité revue à la hausse. Désormais de 4 385 mAh, elle pourra répondre à des utilisations plus longues ou plus intensives.

L'endurance s'appuie sur une recharge filaire de 18W, plus puissante que la précédente génération. Elle est à présent complétée d'une charge sans fil de 7,5W, diversifiant les possibilités de recharge.

Fnac, Rakuten, SFR... Où trouver le Google Pixel 7a ?

Une multitude d'enseignes ont prévu leurs propres bons plans dès le lancement du nouveau smartphone de Google. Différentes manières s'offrent à vous pour obtenir un Google Pixel 7a à un bon prix :

Vous pouvez tout simplement le commander sur le site de Fnac. L'enseigne propose la version 128 Go de ce smartphone, dans 3 coloris différents, à 509 €. Elle ajoute une livraison gratuite et une paire d'écouteurs sans fil Google Pixel Buds A remboursés par Google.

Vous pouvez commander l'appareil en occasion chez Rakuten. Dans un excellent état, son prix est réduit et chute à 485 €. Avec une partie de votre commande remboursée au ClubR, vous avez la possibilité de payer votre smartphone bien moins cher.

Chez SFR, le smartphone est vendu seul à 509 €. Mais en souscrivant au forfait 20 Go de l'opérateur, le prix de votre appareil descend à 469 €, soit 40 € offerts. Si vous vous débarrassez d'un ancien smartphone, SFR peut aussi vous le reprendre en vous offrant jusqu'à 100 €.

Avec ces offres, Google signe un départ en fanfare pour son nouvel appareil orienté vers les usages multimédias. Ce smartphone 5G dispose de réelles nouveautés faisant de lui le nouvel incontournable. Cliquez sur l'un des liens ci-dessus pour découvrir tous les détails des bons plans et de la fiche technique du Pixel 7a.