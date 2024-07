Prime Day 2024 : les meilleures machines à café en promotion

Pendant ces deux jours, les acheteurs peuvent s'attendre à des milliers de promotions sur toutes les gammes de produits : maison, équipements électroniques, machines à café...

Comment profiter des offres Amazon Prime Day ?

Pour participer au Prime Day, il est nécessaire d'être membre Amazon Prime. Les avantages de cet abonnement incluent l'accès aux offres exclusives de Prime Day, mais aussi la livraison rapide et gratuite, l'accès à Prime Video, Prime Music, et bien plus encore. Si vous n'êtes pas encore membre, vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit de 30 jours et profiter de toutes les bonnes affaires.

Notre sélection de machines à café

Les amateurs de café trouveront leur bonheur cette année avec une sélection de machines à café en promotion. Découvrez les meilleures machines à café disponibles à des prix réduits pendant le Prime Day 2024 :

La machine à café De'Longhi Magnifica Start

La De'Longhi Magnifica Start ECAM222.20B est une machine à café automatique haut de gamme, idéale pour ceux qui cherchent à améliorer leur expérience café à la maison. Voici ses caractéristiques principales :

Buse à lait : pour préparer des cappuccinos et lattes crémeux.

Disponible à un prix réduit pendant le Prime Day, la De'Longhi Magnifica Start est une excellente option pour ceux qui souhaitent une machine à café de qualité avec des fonctionnalités personnalisables.

La machine à café à grains Krups

La Krups Essential Noire YY8135FD est une machine à café compacte et performante, parfaite pour les amateurs d'expresso. Voici ce qu'elle offre :

Préparation de deux expressos simultanés : idéal pour servir rapidement deux tasses.

Cette machine est proposée à un prix promotionnel durant le Prime Day, parfaite pour les amateurs de café qui veulent allier l'utile à l'agréable.

La machine à café Grind and Brew de Russell Hobbs

La Russell Hobbs Grind and Brew 25620-56 est une cafetière filtre avec un moulin à grains intégré, parfaite pour ceux qui aiment la simplicité du café filtre avec la fraîcheur des grains moulus. Voici ses caractéristiques :

Moulin à grains intégré : permet de moudre les grains juste avant l'infusion pour une fraîcheur optimale.

Disponible à un prix réduit durant le Prime Day, la Grind and Brew de Russell Hobbs est idéale pour ceux qui préfèrent le café filtre avec un contrôle supplémentaire sur la fraîcheur des grains.

Le Prime Day 2024 est l'occasion parfaite pour investir dans une nouvelle machine à café. Machine automatique, machine expresso compacte, cafetière, filtre... il y en a pour tous les goûts pendant ces 2 jours exceptionnels. Grâce aux remises importantes sur des modèles de qualité, il existe une machine adaptée à chaque buveur de café. Ne manquez pas ces offres exclusives et profitez de votre café préféré à la maison, tous les jours !